स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम संयोजन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच फ्रेंचाइज़ी के दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना ने MS धोनी और टीम मैनेजमेंट को अहम सुझाव दिया है। रैना का मानना है कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए सरफराज खान CSK के मिडिल ऑर्डर के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं और जरूरत पड़े तो उन पर मोटी रकम खर्च करने से भी नहीं हिचकना चाहिए।

मॉक ऑक्शन में 7 करोड़ की बोली

जियोस्टार के मॉक ऑक्शन में सुरेश रैना ने सरफराज खान को 7 करोड़ रुपये में खरीदा, जो उनकी 75 लाख रुपये की बेस प्राइस से लगभग दस गुना ज्यादा है। रैना का मानना है कि सरफराज इस वक्त जिस फॉर्म में हैं, वह किसी भी टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं।

रैना ने क्यों जताया भरोसा?

सुरेश रैना ने कहा, 'सरफराज इस समय शानदार फॉर्म में हैं। हमने पहले देखा है कि कई बार बड़े दाम पर खरीदे गए खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होते। लेकिन सरफराज इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके शॉट्स की रेंज और आत्मविश्वास आसानी से किसी और खिलाड़ी में नहीं दिखता।'

उन्होंने आगे कहा कि अगर सरफराज चार या छह मैच भी खेलते हैं और उनमें से दो मुकाबले जितवा देते हैं, तो 7 करोड़ की रकम पूरी तरह वाजिब साबित होगी। रैना के मुताबिक, चेन्नई की पिच तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजों को सूट करती है और सीएसके जैसी सिस्टम-बेस्ड टीम में सरफराज और निखर सकते हैं।

CSK को मिडिल ऑर्डर में क्यों है जरूरत?

CSK ने हाल ही में रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे अहम ऑलराउंडरों को रिलीज किया है। ऐसे में टीम को मिडिल ऑर्डर में एक भरोसेमंद भारतीय बल्लेबाज की तलाश है। रैना का मानना है कि सरफराज इस कमी को बखूबी पूरा कर सकते हैं।

SMAT 2025 में सरफराज का धमाकेदार प्रदर्शन

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 में सरफराज खान ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 6 मैचों में 260 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 64 और स्ट्राइक रेट 182.85 का रहा है। इस दौरान उन्होंने असम के खिलाफ अपना पहला टी20 शतक जड़ा और हरियाणा के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक लगाया। यशस्वी जायसवाल के साथ 235 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी साझेदारी भी निर्णायक साबित हुई।

बदले अंदाज में दिख रहे हैं सरफराज

हाल के घरेलू टूर्नामेंट में 28 वर्षीय सरफराज अपने पुराने आक्रामक और अनोखे अंदाज में नजर आए हैं। SMAT 2025 में वह स्कूप और रिवर्स लैप जैसे शॉट्स खेलते दिखे, जो कभी उनकी पहचान हुआ करते थे। यही वजह है कि अब एक बार फिर वह IPL टीमों के रडार पर आ चुके हैं।