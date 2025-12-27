नई दिल्ली: भारत ने 12 साल के लंबे इंतजार के बाद ICC चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतकर क्रिकेट इतिहास में एक यादगार पन्ना जोड़ा। यह ट्रॉफी जीत भारत के लिए अहम रही क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा न करने का निर्णय लिया था। पिछली बार भारत ने ICC चैंपियन्स ट्रॉफी 2013 में MS Dhoni की कप्तानी में जीती थी।

ग्रुप स्टेज में धमाकेदार शुरुआत

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार शुरुआत की। पहले मुकाबले में बांग्लादेश को छह विकेट से हराया। मोहम्मद शमी ने पांच विकेट लिए, जबकि शुभमन गिल ने नाबाद शतक बनाकर लक्ष्य हासिल किया।

दूसरे ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 241 रन पर आउट किया। कुलेदप यादव ने तीन विकेट लिए और हार्दिक पंड्या ने दो विकेट लिए। विराट कोहली ने नाबाद शतक बनाया और भारत को छह विकेट से जीत दिलाई। यह जीत भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने के साथ-साथ पाकिस्तान को टूनामेंट से बाहर कर दिया। अंतिम ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड का सामना किया। कीवी टीम ने भारतीय स्टार बल्लेबाजों को 249/9 पर रोक दिया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लेकर भारत को 44 रन से जीत दिलाई और टीम बिना कोई हार के ग्रुप चरण समाप्त किया।

सेमीफाइनल और फाइनल का शानदार प्रदर्शन

सेमीफाइनल में भारत ने "माइटी ऑस्सीज़" यानी ऑस्ट्रेलिया को 264 रन पर आउट किया। मोहम्मद शमी ने तीन विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा ने दो-दो विकेट लिए। विराट कोहली ने 84 रन बनाकर टीम को चार विकेट से जीत दिलाई और फाइनल में जगह पक्की की। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड का सामना किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251/7 रन बनाए, जिसमें डेरिल मिशेल और माइकल ब्रेसवेल ने अर्धशतक जड़े। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा के 76 रन, श्रेयस अय्यर के 48 और केएल राहुल के नाबाद 34 रन की मदद से लक्ष्य हासिल किया और चार विकेट से जीत दर्ज की।

रोहित शर्मा का इतिहास

इस जीत के साथ: रोहित शर्मा ने अपने करियर में दूसरा ICC खिताब कप्तान के रूप में और कुल मिलाकर चौथा ICC खिताब अपने नाम किया। उनका पहला ICC खिताब खिलाड़ी के रूप में 2007 ICC T20 वर्ल्ड कप और कप्तान के रूप में 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप था। रोहित शर्मा अब एमएस धोनी के बाद एकमात्र भारतीय कप्तान हैं, जिन्होंने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में कई ICC खिताब जीते हैं।