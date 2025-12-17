स्पोर्ट्स डेस्क: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने IPL 2026 से पहले टीम की रणनीति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में माना कि एक समय ऐसा आएगा जब एमएस धोनी IPL से आगे बढ़ेंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइज़ी ने संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है।

धोनी के बाद की तैयारी में CSK

धोनी के भविष्य को लेकर लंबे समय से अटकलें लगती रही हैं। हालांकि उनके संन्यास को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फ्लेमिंग ने संकेत दिया कि CSK अब भविष्य की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टीम को यह समझना होगा कि धोनी के बाद CSK कैसी दिखेगी।

क्यों चुने गए संजू सैमसन

स्टीफन फ्लेमिंग के मुताबिक, सक्सेशन प्लानिंग CSK के फैसले की सबसे बड़ी वजह रही। उन्होंने बताया कि टीम को टॉप ऑर्डर में मजबूती की जरूरत थी और सैमसन इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठते हैं। IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले CSK ने बड़ा कदम उठाते हुए रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स भेजकर संजू सैमसन को ट्रेड किया, जिसे एक ब्लॉकबस्टर डील माना जा रहा है।

फ्लेमिंग ने कहा, 'हमने महसूस किया कि ओपनिंग बल्लेबाजी में थोड़ी कमी है और साथ ही यह भी कि किसी न किसी मोड़ पर एमएस धोनी आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सैमसन जैसे खिलाड़ी को लाना जरूरी था।'

सैमसन की काबिलियत पर भरोसा

फ्लेमिंग ने संजू सैमसन की जमकर तारीफ की और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बताया। 31 वर्षीय सैमसन IPL में अब तक 177 मैचों में 4704 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। फ्लेमिंग का मानना है कि सैमसन विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका में टीम को मजबूती देंगे।

उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला सिर्फ अगले दो साल नहीं, बल्कि अगले छह सालों को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि टीम को नई ऊर्जा और दिशा मिल सके।

IPL 2026 के लिए CSK का स्क्वाड

रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्णा घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, ज़ैक फॉल्क्स।