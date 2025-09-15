स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में भारत के खिलाफ मैच के बाद हुए तीखे विवाद के बाद मौजूदा एशिया कप 2025 (Asia Cup) में पाकिस्तान की भागीदारी पर संदेह के बादल छा गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 17 सितंबर को रात 8:00 बजे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ होने वाले अपने अगले ग्रुप-स्टेज मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी है।

यह विवाद रविवार को मैच शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था। राष्ट्रगान के दौरान स्टेडियम के लाउडस्पीकरों पर गलती से आधिकारिक राष्ट्रगान की बजाय 'जलेबी बेबी' गाना बज गया जिससे भ्रम और शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हो गई। रिपोर्टों के अनुसार टॉस के कुछ क्षण बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने प्रतिद्वंदी सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। भारत की शानदार जीत के बाद तनाव और गहरा गया, जब किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने मैदान छोड़ने से पहले अपने पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वियों से हाथ नहीं मिलाया।

हाथ न मिलाने ने पाकिस्तानी टीम को नाराज कर दिया। कप्तान सलमान अली आगा ने विरोधस्वरूप मैच के बाद की प्रस्तुति में भाग नहीं लिया, जबकि PCB ने 15 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों और ICC मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान के अनुसार पाइक्रॉफ्ट ने कथित तौर पर सलमान को टॉस के समय भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी जिसे PCB ने 'क्रिकेट की भावना' के खिलाफ बताया।

पीसीबी प्रमुख और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सार्वजनिक रूप से पाइक्रॉफ्ट पर आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और उन्हें हटाने की मांग की। यह विवाद ऐसे संवेदनशील समय में सामने आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध पहले से ही राजनीतिक तनाव और हालिया सुरक्षा चिंताओं के कारण तनावपूर्ण हैं। हालांकि भारत ने 25 गेंदें और सात विकेट शेष रहते पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन उसके बाद से मैच मैदान के बाहर के नाटक के कारण फीका पड़ गया है। पाकिस्तान अब इस बात पर अड़ा है कि जब तक मैच रेफरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और उसकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता, वह UAE के खिलाफ अपने तीसरे ग्रुप मैच में खेलने से इनकार कर सकता है।