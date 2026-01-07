स्पोर्ट्स डेस्क: फॉर्मूला रेसिंग से इतर एक बार फिर मिक शूमाकर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह ट्रैक नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है। 29 वर्षीय रेसर को हाल ही में पुर्तगाली मॉडल क्लारा रामोस के साथ स्पेन में समय बिताते देखा गया। ये तस्वीरें ऐसे वक्त सामने आई हैं, जब उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड लायला हसानोविक इटली के टेनिस स्टार जानिक सिनर के साथ नए रिश्ते में आगे बढ़ चुकी हैं।

स्पेन में साथ दिखे मिक और क्लारा

जर्मनी के अखबार BILD ने मिक शूमाकर और क्लारा रामोस की तस्वीरें साझा कीं, जो मेजोरका के कैंप डी मार स्थित एक पब्लिक गोल्फ कोर्स की हैं। तस्वीरों में मिक, क्लारा के बेहद करीब नजर आए—यहां तक कि कुछ फ्रेम्स में उन्होंने उन्हें बाहों में भी थाम रखा है। इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

लायला हसानोविक और जानिक सिनर की नई शुरुआत

मिक शूमाकर और लायला हसानोविक करीब तीन साल तक रिलेशनशिप में रहे। अप्रैल 2025 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस दौरान लायला अक्सर मिक के साथ फॉर्मूला वन वीकेंड्स और इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान नजर आती थीं। ब्रेकअप के बाद लायला ने टेनिस स्टार जानिक सिनर के साथ नया रिश्ता शुरू किया। फैंस ने उन्हें विंबलडन, रोलां गैरो और ATP टूर फाइनल्स में सिनर को चीयर करते हुए देखा, जिससे उनका रिश्ता सार्वजनिक चर्चा में आ गया।

कौन हैं क्लारा रामोस?

क्लारा रामोस सिर्फ एक मॉडल नहीं हैं। वह बार्सिलोना में रहती हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में पीएचडी की छात्रा भी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1.13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वह ट्रैवल, प्रोफेशनल शूट्स और अपनी स्टडी से जुड़ी अपडेट्स शेयर करती रहती हैं।

फिलहाल मिक और क्लारा के रिश्ते की गंभीरता को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दोनों ने सार्वजनिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा है।

भावनात्मक समय में दिखे साथ

मिक का यह आउटिंग ऐसे समय में सामने आया, जब उनके पिता माइकल शूमाकर का 57वां जन्मदिन मनाया गया। मिक की बहन जीना-मारिया शूमाकर ने इस मौके पर एक फैमिली फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'The best forever. Happy birthday papa.'

गौर है कि माइकल शूमाकर 2013 की स्कीइंग दुर्घटना के बाद से सार्वजनिक जीवन से दूर हैं। उनकी पत्नी कोरिन्ना शूमाकर ने उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी को पूरी तरह निजी रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, माइकल लेक जेनेवा के पास रहते हैं और उन्हें परिवार व मेडिकल स्टाफ की 24×7 देखभाल मिल रही है।