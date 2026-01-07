रांची : JSW सूरमा हॉकी क्लब ने महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) में अपने अभियान का समापन शानदार अंदाज में किया। बुधवार को खेले गए मुकाबले में सूरमा ने फाइनलिस्ट श्राची बंगाल टाइगर्स को कड़े मुकाबले में 3–2 से हराकर टूर्नामेंट को जीत के साथ अलविदा कहा। भले ही सूरमा पहले ही खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी थी, लेकिन टीम ने पूरे जोश और जुझारूपन के साथ मैदान पर प्रदर्शन किया।

तेज शुरुआत, लेकिन पहला क्वार्टर रहा गोलरहित

सूरमा ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। ओलिविया शैनन ने चौथे मिनट में शानदार मूव बनाते हुए गोल का मौका तैयार किया, लेकिन स्कोरबोर्ड नहीं खुल सका। शुरुआती दबाव के बावजूद पहले क्वार्टर में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं।

तीसरे क्वार्टर में बराबरी

मैच के 35वें मिनट में श्राची बंगाल टाइगर्स की विक्टोरिया मैनुएले ने दमदार व्यक्तिगत प्रयास करते हुए डिफेंडरों को छकाया और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, हालांकि यह मौका बेकार गया। इसके दो मिनट बाद, 37वें मिनट में सूरमा की पेनी स्क्विब के खतरनाक हाई बॉल के कारण टाइगर्स को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार लीग की टॉप स्कोरर अगुस्तिना गोरजेलानी ने दमदार शॉट लगाकर स्कोर 1–1 से बराबर कर दिया।

सूरमा के करीबी मौके

तीसरे क्वार्टर के अंतिम क्षणों में सूरमा ने बढ़त हासिल करने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन मारिया ग्रानाटो का शॉट गोलपोस्ट के पास से निकल गया और स्कोर बराबरी पर बना रहा।

चौथे क्वार्टर में सूरमा का दबदबा

चौथे क्वार्टर की शुरुआत सूरमा ने आक्रामक अंदाज में की और 21 सेकंड के भीतर पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, हालांकि इसे गोल में नहीं बदला जा सका। 49वें मिनट में सूरमा को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला और इस बार टीम ने कोई गलती नहीं की। वैष्णवी ने स्टॉप को शानदार तरीके से संभाला, जिसके बाद पेनी स्क्विब ने गोल दागकर सूरमा को 2–1 की बढ़त दिलाई।

मारिया ग्रानाटो का निर्णायक गोल

इसके बाद भी सूरमा का दबाव बना रहा। 53वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर से टीम ने बेहतरीन तालमेल दिखाया और मारिया ग्रानाटो ने शानदार फिनिश करते हुए स्कोर 3–1 कर दिया।

आखिरी मिनट में टाइगर्स की कोशिश

श्राची बंगाल टाइगर्स ने हार नहीं मानी और मुकाबले के अंतिम एक मिनट से कुछ पहले पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। लालरेमसियामी ने रिबाउंड पर गोल करते हुए अंतर को 3–2 कर दिया, लेकिन समय की कमी के चलते टाइगर्स बराबरी नहीं कर सकीं।

जीत के साथ सकारात्मक अंत

इस जीत के साथ JSW सूरमा हॉकी क्लब ने अपने महिला HIL अभियान का समापन आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ किया, जबकि श्राची बंगाल टाइगर्स को करीबी हार के बावजूद फाइनल से पहले कड़ा मुकाबला खेलने का अनुभव मिला।

