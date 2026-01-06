स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है और फैंस की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा आगामी मुकाबलों में खेलते नजर आएंगे या नहीं। दिल्ली, मुंबई और पंजाब जैसी मजबूत टीमें मैदान में उतर रही हैं, लेकिन दोनों सीनियर भारतीय सितारों की गैरमौजूदगी ने चर्चा और बढ़ा दी है।

क्वार्टरफाइनल रोमांच और स्टार प्लेयर की भूमिका

ग्रुप स्टेज के सिर्फ दो मुकाबले बचे हैं और एक जीत या हार सीधे क्वालिफिकेशन की तस्वीर बदल सकती है। ऐसे में कोहली और रोहित के खेलने या न खेलने को लेकर उठ रहे सवालों ने इस दौर की अहमियत और बढ़ा दी है।

कोहली–रोहित के बिना भी मौजूद हैं कई स्टार्स

स्टार पावर की कमी नहीं है। चोट से उबरकर श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए वापसी कर रहे हैं। शुभमन गिल पंजाब की ओर से खेल रहे हैं। इसके अलावा संजू सैमसन (केरल), मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अलग-अलग ग्रुप्स में आकर्षण बने हुए हैं।

आज के प्रमुख मुकाबले

आज के अहम मैचों में शामिल हैं: अलूर: दिल्ली बनाम रेलवे, जयपुर: मुंबई बनाम हिमाचल प्रदेश, केएल सैनी ग्राउंड: पंजाब बनाम गोवा। गोवा की टीम में अर्जुन तेंदुलकर की मौजूदगी पंजाब मुकाबले को और खास बनाती है। सभी मैच सुबह 9:00 बजे (IST) शुरू होंगे, जबकि टॉस 8:30 बजे होगा।

टीवी और लाइव स्ट्रीमिंग जानकारी

विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैचों का टीवी प्रसारण नहीं होता। जियोस्टार के पास अधिकार होने के बावजूद कई मुकाबले एक साथ होने के कारण पूर्ण कवरेज संभव नहीं है। आज सिर्फ चुनिंदा मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है: बंगाल बनाम हैदराबाद, केरल बनाम पुदुचेरी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम और निरंजन शाह स्टेडियम जैसे वेन्यू को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वहां बेहतर ब्रॉडकास्ट सुविधाएं मौजूद हैं।

सीमित लाइव कवरेज की वजह

38 टीमों और कई राज्यों में फैले मुकाबलों के कारण लॉजिस्टिक चुनौतियां रहती हैं। BCCI उन्हीं मैदानों को प्राथमिकता देता है जहां स्थायी ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। यही कारण है कि केवल चुनिंदा मैचों की ही लाइव स्ट्रीमिंग होती है।

कोहली–रोहित के बिना भी क्यों खास है ट्रॉफी

इतिहास गवाह है कि विजय हजारे ट्रॉफी भारत की ODI टीम की नर्सरी रही है। एमएस धोनी से लेकर शुभमन गिल तक, घरेलू 50 ओवर क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन ने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज का राउंड भी भविष्य के भारतीय सितारों के लिए बड़ी परीक्षा साबित होगा।