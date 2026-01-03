स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की उपलब्धता पर अहम जानकारी दी है। दोनों तेज गेंदबाज फिलहाल अपनी-अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और इस समय रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल यह तय नहीं है कि वे टूर्नामेंट में खेल पाएंगे या नहीं।

कमिंस और हेजलवुड की फिटनेस स्थिति

जॉर्ज बेली के अनुसार, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के पाकिस्तान के खिलाफ संभावित तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में खेलने की संभावना कम है, जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले जनवरी में हो सकती है। हेजलवुड इस समय एचिलीज़ इंजरी से जूझ रहे हैं, जबकि कमिंस लंबर स्ट्रेस इंजरी से उबर रहे हैं। हालांकि, बेली को उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप तक फिट हो सकते हैं।

जॉर्ज बेली का बयान

मुख्य चयनकर्ता ने मीडिया से कहा कि कमिंस की वापसी थोड़ी देर से हो सकती है और उनका मामला 50 ओवर वर्ल्ड कप के दौरान ट्रेविस हेड की वापसी जैसा हो सकता है, जहां टूर्नामेंट के बीच में टीम से जुड़ने का विकल्प रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि टीम उस समय तक संतुलित स्क्वॉड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी।

टिम डेविड की फिटनेस पर भी नजर

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड भी फिलहाल पूरी तरह फिट नहीं हैं। हैमस्ट्रिंग चोट के चलते वह मौजूदा बिग बैश लीग से बाहर हो चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप में उनका खेलना भी फिटनेस टेस्ट पास करने पर ही निर्भर करेगा। अगर कमिंस, हेजलवुड या डेविड में से कोई भी टूर्नामेंट से बाहर होता है, तो यह ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बड़ा झटका होगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम की कमान मिचेल मार्श को सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम रिकॉर्ड तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी।

ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम:

मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमान, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़म्पा।

