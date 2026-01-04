स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश ने अपने वर्ल्ड कप मुकाबले भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग उठाई है। इस पूरे मामले पर अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है।

BCCI का निर्देश और कारण

3 जनवरी को BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रैंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश के लेफ्ट-आर्म पेसर मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करें। यह कदम उस समय लिया गया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसक हमले हुए। मुस्ताफिजुर के KKR से बाहर किए जाने के जवाब में, बांग्लादेश के खेल मंत्रालय ने BCB को अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैचों को सुरक्षा कारणों से भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने का निर्देश दिया।

BCCI का जवाब: ‘लॉजिस्टिकल सिरदर्द’

BCCI के एक सूत्र ने PTI से कहा, 'आप किसी की इच्छा पर मैच नहीं बदल सकते। यह पूरी तरह से लॉजिस्टिक सिरदर्द है। विपक्षी टीमों के हवाई टिकट और होटल पहले ही बुक हो चुके हैं। हर दिन तीन मैच होते हैं, ब्रॉडकास्ट क्रू भी शामिल है। इसलिए इसे करना आसान नहीं है।' सूत्र ने आगे कहा कि यह केवल टीमों का मामला नहीं है, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग और अन्य लॉजिस्टिक फैक्टर्स भी इसे बेहद मुश्किल बनाते हैं।

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक

इस बीच, बांग्लादेश सरकार के सलाहकार आसिफ नज़रुल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपने समकक्ष से अनुरोध किया कि देश में IPL का प्रसारण रोक दिया जाए। उन्होंने कहा, 'हम किसी भी स्थिति में बांग्लादेशी क्रिकेट, खिलाड़ियों या देश का अपमान सहन नहीं करेंगे। दासता के दिन समाप्त हो गए हैं।'

भारत की बांग्लादेश यात्रा भी संदिग्ध

सितंबर 2026 में भारत की बांग्लादेश यात्रा पर भी राजनीतिक तनाव के कारण प्रश्न चिह्न लग गया है। पुनर्निर्धारित दौरा भी संदेह के घेरे में है।

KKR और मुस्ताफिजुर का करार

मुस्ताफिजुर को IPL 2026 की मिनी-ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, जो IPL में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए अब तक का सबसे महंगा है। उन्हें BCB से NOC भी मिला था ताकि वे न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज छोड़कर IPL खेल सकें। BCCI के आदेश के बाद KKR उनके अनुबंध की कोई देनदारी पूरी नहीं करेगा, और पैसर को किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया जाएगा।