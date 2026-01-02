केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) : दक्षिण अफ्रीका ने ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जिसमें एडेन मार्करम टूर्नामेंट में प्रोटियाज टीम की कप्तानी करेंगे। ICC वेबसाइट के अनुसार टीम में क्विंटन डी कॉक शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस आए हैं और एनरिक नॉर्टजे भी हैं, जो हाल ही में चोट से वापस लौटे हैं। साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम में युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका और टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज जेसन स्मिथ को शामिल किया है, जबकि बल्लेबाज रयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को जगह नहीं मिली है।

टीम में एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है, जिसमें मार्करम, डी कॉक, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर शामिल हैं जबकि कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी और कॉर्बिन बॉश तेज गेंदबाजी अटैक को मजबूत करेंगे। केशव महाराज मुख्य स्पिनर होंगे जिन्हें जॉर्ज लिंडे का साथ मिलेगा, जबकि मार्करम और फरेरा भी गेंदबाजी कर सकते हैं।

सिलेक्शन कन्वीनर पैट्रिक मोरोनी ने कहा, 'हमें कुछ बड़े फैसले लेने पड़े, लेकिन हमें लगता है कि यह ग्रुप सबसे मजबूत है और भारत और श्रीलंका में सफल होने का हर मौका है। हमने खेल के कुछ बेहतरीन और सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ कुछ बेहतरीन टी20 युवा खिलाड़ियों को मिलाकर एक विश्व स्तरीय टीम बनाई है।'

दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट के ग्रुप D में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, कनाडा और UAE के साथ है। प्रोटियाज ने कभी भी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन पिछली बार फाइनल में पहुंचे थे, जहां वे भारत से बहुत कम अंतर से हार गए थे।

टी20 विश्व कप टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे।