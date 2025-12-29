इस्लामाबाद: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भारत के साथ भविष्य में होने वाली सभी क्रिकेट संबंधी बातचीत और औपचारिकताएं बराबरी के आधार पर ही होंगी। नकवी ने कहा कि अगर भारत टी20 एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेना चाहता है, तो उसे दुबई आकर ट्रॉफी उनसे ही स्वीकार करनी होगी।

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बातचीत में नकवी ने कहा, 'ट्रॉफी सौंपने को लेकर स्थिति स्पष्ट है। अगर भारत ट्रॉफी चाहता है, तो उसे अपना कप्तान दुबई भेजना होगा और ट्रॉफी मुझसे ही लेनी होगी।'

अब भी ACC कार्यालय में रखी है ट्रॉफी

गौरतलब है कि एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से यह ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के दुबई स्थित कार्यालय में ही रखी हुई है। नकवी ने दावा किया कि ACC अध्यक्ष होने के नाते ट्रॉफी सौंपने का अधिकार उन्हीं के पास है।

ICC से होगी शिकायत, अंडर-19 खिलाड़ियों के व्यवहार पर नाराजगी

PCB प्रमुख ने यह भी बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को पत्र लिखकर जूनियर एशिया कप के फाइनल में भारतीय अंडर-19 खिलाड़ियों के व्यवहार की शिकायत करेगा। नकवी ने कहा, 'फाइनल के दौरान भारतीय जूनियर खिलाड़ियों का रवैया स्वीकार्य नहीं था। इस मुद्दे पर हम आईसीसी से औपचारिक शिकायत करेंगे।'

पाकिस्तान टीम के मेंटर सरफराज अहमद ने भी भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार को “अशिक्षित और अस्वीकार्य” करार दिया था। उल्लेखनीय है कि उस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े अंतर से हराया था।

हाथ मिलाने पर भी दो टूक रुख

हाथ मिलाने को लेकर चल रहे विवाद पर नकवी ने स्पष्ट कहा कि अगर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो पाकिस्तान भी कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, 'अगर भारत हाथ नहीं मिलाता, तो हमारे लिए भी सब कुछ बराबरी के आधार पर होगा। हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।'

यह विवाद सितंबर में दुबई में हुए एशिया कप के दौरान शुरू हुआ था, जब टॉस और मैच के बाद भारतीय और पाकिस्तानी कप्तानों के बीच हाथ नहीं मिलाया गया। यही रुख बाद में महिला विश्व कप, राइजिंग स्टार एशिया कप और अंडर-19 एशिया कप में भी देखने को मिला।

राजनीतिक तनाव बना विवाद की पृष्ठभूमि

भारत और पाकिस्तान के बीच यह तनाव मई में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद और गहरा गया था। हमले के बाद दोनों देशों के बीच चार दिन तक सैन्य संघर्ष चला। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया।

PSL को मिला नया ब्रांड एंबेसडर

इस बीच नकवी ने यह भी घोषणा की कि पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले सीजन में मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइज़ी को पीसीबी खुद संभालेगा, जब तक कि नया मालिक नहीं मिल जाता। फ्रेंचाइज़ी के पूर्व मालिक अली तरीन पीसीबी से मतभेद के बाद टीम छोड़ चुके हैं।

