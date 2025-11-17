नई दिल्ली : रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय बल्लेबाजों में गेंदबाजों के खिलाफ खेलने की क्षमता की कमी को उजागर करते हुए दावा किया कि अगर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर या पूर्व घरेलू स्टार अमोल मजूमदार भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच और मिथुन मन्हास ऐसी पिच पर स्पिनरों के खिलाफ खेलते, तो टेस्ट चार दिन तक चलता जबकि ईडन गार्डन्स में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था।

इस हार के बाद पूर्व ऑफ स्पिनर अश्विन का मानना ​​है कि पश्चिमी देश स्पिन से निपटने में भारत से कहीं बेहतर हैं। भारत और विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच बमुश्किल तीन दिन चला, क्योंकि मेजबान टीम 134 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही और 93 रनों पर ढेर हो गई। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं एक ऐसे दौर में, जब स्पिन गेंदबाजी का बखूबी सामना किया जाता था, एक और मैच में अपनी बात रखूंगा। मैं अमोल मजूमदार और मिथुन मन्हास, जो बीसीसीआई अध्यक्ष हैं, का नाम लूंगा और मैं सभी नाम नहीं लूंगा, बल्कि अपने चरम पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम लूंगा।'

अश्विन ने कहा, 'अगर ये खिलाड़ी स्पिन के खिलाफ उसी विकेट पर खेलते, तो यह मैच चार दिन तक चलता। कुल 16 बल्लेबाजों में से केवल तीन से चार खिलाड़ी ही अच्छा बचाव कर पाए। अगर आपको टर्निंग ट्रैक पर खेलना है, तो स्पिन के खिलाफ आपका खेल अच्छा होना चाहिए, वरना, ऐसी पिचों पर खेलना आसान नहीं है।' भारत ने पहली पारी में गर्दन में ऐंठन के कारण कप्तान शुभमन गिल को खो दिया। कप्तान के बिना उप-कप्तान ऋषभ पंत ने उनकी जगह कमान संभाली, क्योंकि भारत ने 10 खिलाड़ियों के साथ एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की। वाशिंगटन सुंदर (92 गेंदों पर 31 रन) और अक्षर पटेल (17 गेंदों पर 26 रन) की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे।

भारत की हार के असली सूत्रधार साइमन हार्मर थे जिन्होंने अपनी बाई बांह की स्पिन से पंत, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा के विकेट चटकाए और 30 रन देकर कुल 4 विकेट लिए। हार्मर के खिलाफ भारत का संघर्ष आधुनिक समय के दिग्गजों की स्पिन के खिलाफ गिरती कला की कड़वी याद दिलाता है। 2016 से 2019 तक भारत के बल्लेबाजों ने स्पिनरों के खिलाफ घरेलू मैदान पर 53.3 का औसत बनाया। हालांकि 2020 से अब तक यह औसत 60 के बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट के साथ 33.8 तक गिर गया है। गिरते औसत का नतीजा सीधे तौर पर घरेलू मैदान पर भारत के घटते दबदबे को दर्शाता है।

2011 से 2023 तक भारत ने केवल 5 टेस्ट हारे और 41 जीते। इसके विपरीत जब गौतम गंभीर ने मुख्य कोच का पद संभाला, तब से भारत ने पिछले साल की शुरुआत से 5 मैच गंवाए हैं। अश्विन के अनुसार यह सब स्पिन के खिलाफ भारत की तैयारी पर निर्भर करता है। 39 वर्षीय अश्विन का मानना ​​है कि भारत तेज गेंदबाजी की पिचों पर खेलने के लिए बेहतर खिलाड़ी बन गया है क्योंकि वे इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं, स्पिन के प्रति उनके दृष्टिकोण के विपरीत।

अश्विन ने कहा, 'हम इस समय दुनिया में स्पिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। अधिकांश पश्चिमी टीमें अब भारत से बेहतर हैं क्योंकि वे भारत आते हैं, वे इसका बहुत अधिक अभ्यास करते हैं, लेकिन हम इसका पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। लेकिन हम अभी कई अन्य स्थानों पर तेज गेंदबाजी के बेहतर खिलाड़ी हैं क्योंकि हम इसे एक चुनौती मानते हैं, लेकिन स्पिन को नहीं। यही अंतर है।' दक्षिण अफ्रीका 22 नवंबर को असम के बारसापारा स्टेडियम में शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम मैच में श्रृंखला जीतकर इतिहास रचने की कोशिश करेगी।

