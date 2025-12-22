स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2026 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी पूर्व टीम और पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को टॉप-4 की रेस से बाहर रखा। 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए मिनी-ऑक्शन के बाद अश्विन ने स्क्वॉड की मजबूती, संतुलन और रणनीति को ध्यान में रखते हुए चार टीमों के नाम चुने, जिन्हें वह अगले सीजन में सबसे आगे मानते हैं। उनके मुताबिक मुंबई इंडियंस (MI), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), पंजाब किंग्स (PBKS) और राजस्थान रॉयल्स (RR) IPL 2026 में टॉप-4 में जगह बना सकती हैं।

मुंबई इंडियंस को बताया खिताब का सबसे बड़ा दावेदार

अश्विन ने मुंबई इंडियंस को अपनी पहली पसंद बताया। हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली इस टीम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि MI ने सीमित बजट के बावजूद शानदार रणनीति अपनाई। शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों की ट्रेडिंग के अलावा, क्विंटन डी कॉक को कम कीमत पर खरीदना टीम की मास्टरस्ट्रोक डील रही। अश्विन के मुताबिक, MI की मौजूदा टीम उन्हें 2020 की चैंपियन MI की याद दिलाती है—संतुलित बल्लेबाजी, गहरी गेंदबाजी और मैच जिताने वाले ऑलराउंडर्स।

डिफेंडिंग चैंपियन RCB पर बरकरार भरोसा

अपने दूसरे चयन में अश्विन ने डिफेंडिंग चैंपियन RCB को शामिल किया। पहली बार IPL ट्रॉफी जीतने के बाद RCB ने कोर टीम को बरकरार रखा और मिनी-ऑक्शन में स्थिरता पर फोकस किया। वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपये में जोड़ना और जोश हेज़लवुड के बैकअप के तौर पर जैकब डफी की एंट्री को अश्विन ने अहम बताया। उनके अनुसार, RCB की टीम संयोजन उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगा।

PBKS और RR भी रेस में मजबूत

अश्विन ने पंजाब किंग्स को भी टॉप-4 का मजबूत दावेदार माना। पिछला सीजन रनर-अप रहने वाली PBKS ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी कूपर कॉनॉली और बेन ड्वार्शुइस को जोड़कर फिनिशिंग और गेंदबाजी में धार बढ़ाई है। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने बड़े बदलाव किए। संजू सैमसन को CSK भेजकर रविंद्र जडेजा और सैम करन को हासिल करना बड़ा कदम रहा। मिनी-ऑक्शन में रवि बिश्नोई को 7.2 करोड़ में खरीदने के साथ एडम मिल्ने जैसे अनुभवी गेंदबाज को जोड़ना भी टीम को मजबूती देता है।

CSK की अनदेखी बनी चर्चा का विषय

अश्विन की इस लिस्ट में CSK का न होना फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर CSK पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनकी पसंद साफ तौर पर मौजूदा स्क्वॉड की गहराई और संतुलन पर आधारित रही।