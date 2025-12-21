एडिलेड : इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने रविवार को एडिलेड ओवल में तीसरे टेस्ट में 82 रन की हार के बाद बेन स्टोक्स की टीम की आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर एशेज बरकरार रखी है।

पीटरसन ने अपने X हैंडल पर कहा कि यह हार समझना मुश्किल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जोश हेजलवुड और स्टीव स्मिथ नहीं थे। उन्होंने लिखा, 'हेजलवुड नहीं थे, कमिंस, स्मिथ, लियोन वगैरह भी मुश्किल से थे, इससे यह हार समझना मुश्किल हो जाता है। आज सुबह मैंने और भी आउट होते देखे, जिससे मुझे उस पहले ट्वीट के बारे में सब कुछ पता चल गया जो मैंने लिखा था, जिसमें कहा गया था कि बल्लेबाज अब टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं हैं।'

मैच की बात करें तो तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवें और अंतिम दिन रविवार को यहां आखिरी चार विकेटों में से तीन विकेट लेकर इंग्लैंड की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन से जीत दर्ज करके 2 टेस्ट शेष रहते हुए एशेज बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड ने 435 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन सुबह अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 207 रन से आगे बढ़ाई। उसे तब जीत के लिए 228 रन चाहिए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया को एशेज को बरकरार रखने के लिए चार विकेट की जरूरत थी। इंग्लैंड की टीम हालांकि लंच के बाद 352 रन पर आउट हो गई और इस तरह से उसकी अप्रत्याशित जीत दर्ज करके विश्व रिकार्ड बनाने और एशेज में बने रहने की उम्मीदों पर तुषारापात हो गया।