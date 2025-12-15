वेलिंगटन : न्यूजीलैंड के ऑफ-स्पिनर एजाज पटेल को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेगल टेस्ट के लिए चुना गया है, जो गुरुवार से माउंट माउंगानुई में शुरू होगा। उन्होंने ब्लेयर टिकनर की जगह टीम में जगह बनाई है, जो वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट के दौरान बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय अपना कंधा चोटिल कर बैठे थे। 37 वर्षीय स्पिनर जिन्होंने 2021 में वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेकर प्रसिद्धि हासिल की थी, फरवरी 2020 के बाद अपने घरेलू मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल सकते हैं।

पटेल का आखिरी टेस्ट मैच 2024 में न्यूजीलैंड के हालिया भारत दौरे के तीसरे टेस्ट के दौरान था, जहां उन्होंने टीम की 3-0 से सीरीज जीत में 11 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया था। हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, 'एजाज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर वह आकर काम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बे ओवल में आमतौर पर न्यूजीलैंड के अन्य मैदानों की तुलना में अधिक टर्न मिलता है, और यह तथ्य कि वह दाएं हाथ के बल्लेबाज से गेंद को दूर घुमाते हैं, बहुत आकर्षक है। तीसरे टेस्ट में एक और स्पिनर को शामिल करने से हमारे गेंदबाजी आक्रमण में भी थोड़ी और विविधता आएगी, साथ ही हमारे तेज गेंदबाज भी हैं जिन्होंने इस सीरीज में अब तक बहुत अच्छा काम किया है।'

विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल भी दूसरे टेस्ट से बाहर रहने के बाद टीम में लौट आए हैं क्योंकि वह दिसंबर की शुरुआत में पहले टेस्ट में लगी हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे थे। वाल्टर ने कहा, 'टॉम अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं, और हम खुश हैं कि उनके जैसे काबिल खिलाड़ी टीम में वापस आ गए हैं। उनका अनुभव अमूल्य है, खासकर जब हमारे पास टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में अपेक्षाकृत नए हैं। वह ग्रुप में एक लीडर हैं और हम उन्हें वापस देखकर बहुत खुश हैं।'

मिच हे एक शानदार डेब्यू के बाद कैंटरबरी के साथ घरेलू कर्तव्यों पर लौटेंगे जबकि ब्लंडेल अपनी हैमस्ट्रिंग को ठीक कर रहे थे। वाल्टर ने युवा विकेटकीपर के बारे में भी बात की। तेज गेंदबाजी चौकड़ी माइकल रे, जैक फाउल्क्स, जैकब डफी और क्रिस्टियन क्लार्क सभी अंतिम टेस्ट के लिए टीम में बने हुए हैं जिसमें रे ने वेलिंगटन में डेब्यू पर प्रभावित किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि काइल जैमीसन अपने रेड-बॉल वापसी-टू-प्ले प्लान में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और टेस्ट मैदान में वापसी के लिए सपोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। जैमीसन गर्मियों की शुरुआत के बाद एक कंडीशनिंग ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, जो 2026 के पहले छमाही में व्यस्त रहने की तैयारी का हिस्सा है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टीम :

टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फाउल्क्स, डेरिल मिशेल, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन, विल यंग