स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में साइमन हार्मर दक्षिण अफ्रीका के सबसे घातक गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने चारों पारियों में लगातार दबाव बनाए रखा और भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी सटीक लाइन-लेंथ और टर्न ने मैच का रुख पूरी तरह प्रोटियाज के पक्ष में मोड़ दिया।

17 विकेटों से सीरीज पर कब्जा

हार्मर ने इस टेस्ट सीरीज में कुल 17 विकेट झटके, जो किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। पहले टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में 4-4 विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ी, जबकि दूसरे टेस्ट में 6 विकेट लेकर मैच पूरी तरह एकतरफा बना दिया। इसी प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत का 2-0 से क्लीन स्वीप किया।

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान

नवंबर महीने के लिए ICC ने हार्मर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। इस अवॉर्ड की दौड़ में उन्होंने बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम और पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज को पीछे छोड़ा। यह सम्मान हार्मर के अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ICC मासिक अवॉर्ड है।

भावुक हुए हार्मर, टीम और परिवार को दिया श्रेय

अवॉर्ड मिलने के बाद हार्मर ने इसे अपने साथियों, कोचिंग स्टाफ और परिवार को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलना ही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और ऐसे पुरस्कार अतिरिक्त प्रेरणा देते हैं। हार्मर ने आगे भी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई।

सीमित मौके, लेकिन प्रभावशाली करियर

अब तक हार्मर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 14 टेस्ट मैच खेले हैं और 69 विकेट अपने नाम किए हैं। कम मौके मिलने के बावजूद उन्होंने हर बार खुद को साबित किया है। भारत के खिलाफ हालिया प्रदर्शन ने एक बार फिर दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट में हार्मर कितने प्रभावशाली स्पिनर हैं।