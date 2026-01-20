स्पोर्ट्स डेस्क : तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15-सदस्यीय टीम में शामिल किए जाने की संभावना कम है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह फैसला एशिया कप फाइनल के बाद लिया गया, क्योंकि कथित तौर पर पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन वर्ल्ड कप टीम में इस तेज गेंदबाज को शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। नतीजतन हारिस रऊफ को संभावित टीम से बाहर रखा गया है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि हारिस रऊफ ने एशिया कप के बाद से पाकिस्तान के लिए कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां वह बिग बैश लीग (BBL) में हिस्सा ले रहे हैं। टीम सूत्रों ने बताया कि मैनेजमेंट युवा गेंदबाजों और उन खिलाड़ियों पर ध्यान दे रहा है जो नियमित रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। फाइनल टीम का चयन मौजूदा फॉर्म, फिटनेस और लगातार प्रदर्शन के आधार पर किया जा रहा है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। हालांकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रऊफ के टी20 वर्ल्ड कप टीम के बारे में जल्द ही घोषणा हो सकती है। टी20 विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण दोनों टीमें एक-दूसरे के देशों में यात्रा से बच रही हैं।