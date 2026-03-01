स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा टीम अब पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी फ्रेंचाइजी टीम की तरह नजर आती है। सुपर-8 चरण में श्रीलंका के खिलाफ रोमांचक जीत के बावजूद नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, जिससे पूर्व खिलाड़ियों और प्रशंसकों में निराशा फैल गई है।

पांच रन की जीत भी नहीं बचा सकी अभियान

पल्लेकेले में खेले गए सुपर-8 मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को पांच रन से हराया, लेकिन यह जीत सेमीफाइनल के लिए पर्याप्त नहीं थी। पाकिस्तान को नेट रन रेट में न्यूजीलैंड से आगे निकलने के लिए बड़े अंतर से जीत की जरूरत थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 212/8 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। साहिबज़ादा फरहान ने शतक जड़ा और टूर्नामेंट में अपने कुल रन 383 तक पहुंचा दिए, जबकि फखर जमान ने 42 गेंदों पर 84 रन की तेज पारी खेली। दोनों के बीच 176 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी हुई।

लक्ष्य से चूकी गेंदबाजी

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को 147 रन या उससे कम पर रोकना था। लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने जोरदार जवाब दिया। पवन रथनायके ने 58 रन बनाए, जबकि कप्तान दासुन शनाका ने 31 गेंदों पर नाबाद 76 रन की विस्फोटक पारी खेली। आखिरी ओवर में शाहीन शाह अफरीदी के सामने श्रीलंका को छह गेंदों में 18 रन चाहिए थे। शनाका ने लगातार चौके-छक्के लगाकर मैच को रोमांचक बना दिया। हालांकि पाकिस्तान ने पांच रन से जीत दर्ज की, लेकिन नेट रन रेट के कारण नुकसान हो चुका था।

बासित अली का तीखा हमला

पूर्व बल्लेबाज Basit Ali ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि उन्हें हार पर शर्म नहीं, लेकिन टीम की दिशा पर गंभीर चिंता है। उन्होंने कहा कि अगर आखिरी ओवरों में 36 के बजाय 65 रन बनाए गए होते, तो तस्वीर अलग होती। बासित ने माना कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में जगह का हकदार था क्योंकि उनका माइंडसेट और तैयारी बेहतर थी।

बाबर और कोच पर सवाल

बासित का गुस्सा खासतौर पर टीम मैनेजमेंट और हेड कोच Mike Hesson के फैसलों पर था। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबर आजम की सार्वजनिक आलोचना की गई और पावरप्ले में उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाए गए। बासित ने बाबर को बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजने के फैसले की भी आलोचना की और कहा कि नंबर चार की पोजीशन उन्हें सूट नहीं करती। उनके मुताबिक, टीम चयन और रणनीति में स्पष्टता की कमी रही।

PCB से की ‘सर्जरी’ की मांग

बासित ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से अपील करते हुए कहा कि अब क्रिकेट सिस्टम में “सर्जरी” की जरूरत है। उन्होंने सलाह दी कि अनुभवी और समझदार लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो जूनियर स्तर से लेकर सीनियर टीम तक संरचना को मजबूत कर सकें।