बेंगलुरु : डिफेंडिंग इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मंगलवार को कन्फर्म किया कि IPL 2026 सीजन में उनके पांच घरेलू मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिससे उनके ट्रेडिशनल होम वेन्यू पर पूरी तरह से वापसी होगी। RCB ने कहा कि शहर में मैचों की होस्टिंग को आसान बनाने के लिए अलग-अलग अथॉरिटीज के साथ महीनों के कोऑडिर्नेशन के बाद यह डेवलपमेंट हुआ है।

RCB के IPL 2026 कैंपेन के बाकी दो होम मैच पहले के कमिटमेंट्स के मुताबिक रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। RCB ने बेंगलुरु में मैचों की वापसी पक्का करने में उनके गाइडेंस और कोऑपरेशन के लिए कर्नाटक सरकार, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) और कर्नाटक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। फ्रेंचाइजी ने बताया कि सीजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और बेहतर सेफ्टी मेजर्स समय पर पूरे कर लिए गए थे, जिससे डिफेंडिंग चैंपियन अपने ज़्यादातर गेम होम ग्राउंड पर होस्ट कर पाए।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सीईओ राजेश मेनन ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम टीम के लिए सिर्फ एक जगह से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा, 'यह वह जगह है जहां एक टीम के तौर पर हमारी पहचान सच में जिंदा होती है। हमारे फैन बेंगलुरु में जो एनर्जी लाते हैं, वह हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए एक ड्राइविंग फोर्स रही है।'

मेनन ने आगे कहा, 'पूरी बातचीत और परमिशन के लिए जरूरी प्रोसेस पूरा करने के बाद, हमें यह कन्फर्म करते हुए खुशी हो रही है कि RCB बेंगलुरु में 5 मैच खेलेगी। हम इसे मुमकिन बनाने में उनके सपोर्ट के लिए कर्नाटक सरकार, KSCA और कर्नाटक पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।' यह कदम आरसीबी के अपने होम सपोटर्र्स के साथ मज़बूत कनेक्शन को और मजबूत करता है, क्योंकि चैंपियन अपने किले में बेंगलुरु के फ़ैन्स के सपोटर् के साथ अपना टाइटल बचाने की तैयारी कर रहे हैं।