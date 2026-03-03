स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। यह छठी बार होगा जब दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है क्योंकि ब्लैककैप्स ने वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को कभी नहीं हराया है। ऐसे में यह मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है।

हेड टू हेड

कुल मैच - 19

दक्षिण अफ्रीका - 12 जीत

न्यूजीलैंड - 7 जीत

हेड टू हेड (टी20 विश्व कप)

कुल मैच - 5

दक्षिण अफ्रीका - 5 जीत

न्यूजीलैंड - 0

पिच रिपोर्ट

सतह सूखी, बल्लेबाजी के अनुकूल ट्रैक है जिसका औसत स्कोर 182 है। हालांकि हाल ही में तेज गेंदबाजों ने दबदबा बनाया है (स्पिनरों के 31 के मुकाबले 44 विकेट), सही उछाल और तेज आउटफील्ड स्ट्रोक खेलने में मददगार है। शाम को भारी ओस एक अहम वजह होगी, जिससे चेज के लिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की स्ट्रेटेजी रहेगी।

मौसम

कोलकाता में धूप खिली रहेगी और मौसम गर्म रहेगा। तापमान 33°C से लेकर 19°C तक रहेगा। दिन और रात में बारिश की संभावना शून्य है। हवाएं पश्चिम से 6 mph की रफ्तार से चलेंगी और ह्यूमिडिटी 29 प्रतिशत रहेगा।

संभावित प्लेइंग XI

दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्टजे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी

न्यूजीलैंड : टिम सीफ़र्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन