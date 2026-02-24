अहमदाबाद : वेस्टइंडीज पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप ने अपनी टीम से टी20 वल्डर् कप सुपर आठ स्टेज में जिम्बाब्वे पुरुष क्रिकेट टीम पर 107 रन से जीत हासिल करने वाली रिकॉर्ड-तोड़ बैटिंग के बावजूद मैदान पर डटे रहने की अपील की। वेस्टइंडीज ने 254/6 का स्कोर बनाया, जो पुरुष टी20 वल्डर् कप के इतिहास में उनका सबसे बड़ा टोटल था, और श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के 260/6 के ऑल-टाइम टूर्नामेंट रिकॉडर् से सिर्फ छह रन पीछे रह गया।

शिमरोन हेटमायर की जबरदस्त पारी ने संभाला, जिन्होंने सिर्फ 34 गेंदों पर 85 रन बनाए, जिसमें 19 गेंदों में एक तेज हाफ सेंचुरी भी शामिल थी, जिससे कैरेबियाई टीम ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। वेस्टइंडीज के स्पिन अटैक ने फिर बैटिंग की कोशिशों को शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस से सपोटर् किया, जिम्बाब्वे को रोका और टूर्नामेंट में बिना हारे रहने के लिए एक जबरदस्त जीत पक्की की।

मैच के बाद आईसीसी ने होप के हवाले से कहा, 'जब आप टी20 गेम में 250 से ज़्यादा रन बनाते हैं, तो आपको बैटिंग यूनिट के तौर पर खुश होना चाहिए।और फिर बॉल जितनी क्लिनिकल थी, खासकर बीच के फेज और पावरप्ले में, मैं इसे हमारे लिए एक कम्प्लीट गेम कहूंगा। लेकिन अगर आप पिकी होना चाहते हैं, तो हमेशा कुछ एरिया होते हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं।'

जबरदस्त जीत के बावजूद होप ने जोर देकर कहा कि उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के बड़े लक्ष्य पर फ़ोकस कर रही है। उन्होंने कहा, 'यह टूर्नामेंट का वह स्टेज है जहां आप अपना बेस्ट क्रिकेट खेलने पर ज्यादा फोकस करते हैं। आप टी20 गेम में कभी भी 275 या 350 रन बनाने के बारे में सोचकर बैटिंग करने नहीं जाते। यह ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने और विरोधी टीम पर प्रेशर डालने के बारे में है।'

वेस्टइंडीज अभी भी सेमीफाइनल में जगह बनाने से कम से कम एक जीत दूर है और अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ एक अहम मैच का सामना करेगी जिससे ग्रुप 1 के टॉपर्स का फैसला होने की संभावना है। वे अपने आखिरी सुपर आठ मैच में इंडिया मेन्स क्रिकेट टीम का भी सामना करेंगे। होप ने कहा कि टीम मोमेंटम बनाए रखने पर फोकस करेगी। उन्होंने कहा, 'शानदार शुरुआत, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला। लेकिन वे मैच अब जा चुके हैं। अब हमें आगे देखना होगा। अगला मैच दक्षिण अफ्रीका से है, और उसके बाद इंडिया से। इसलिए हमें अपना बेस्ट क्रिकेट खेलते रहना होगा।'