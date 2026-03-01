स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद श्रीलंका के मुख्य कोच Sanath Jayasuriya ने पद छोड़ने की इच्छा जता दी है। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में 5 रन से हार के बाद उन्होंने साफ कहा कि अगर श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को कोई बेहतर विकल्प मिलता है तो वह पद छोड़ने को तैयार हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बड़ा बयान

पाकिस्तान से करीबी हार के बाद पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयसूर्या ने कहा: 'एक कोच के तौर पर मैं दुखी और निराश हूं। निरंतरता लाने के लिए हमें बहुत काम करना होगा। मैंने SLC से कह दिया है, अगर आपको कोई और मिल जाता है, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं।'

उन्होंने यह भी माना कि टीम को दबाव में बेहतर प्रदर्शन करना सीखना होगा और बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों विभागों में एक यूनिट की तरह काम करना जरूरी है।

हालिया नाकामियों से बढ़ा दबाव

हालांकि जयसूर्या के कार्यकाल की शुरुआत शानदार रही थी। 2024 में उन्होंने श्रीलंका को 27 साल बाद भारत के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज जिताई। इसके बाद ओवल में ऐतिहासिक टेस्ट जीत और न्यूजीलैंड पर 2-0 की घरेलू टेस्ट सीरीज जीत भी दर्ज की।

लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन गिरता चला गया।

एशिया कप 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन

पाकिस्तान में टी20 ट्राई-सीरीज में खराब नतीजे

इंग्लैंड से 3-0 से टी20 सीरीज हार

और अब घरेलू टी20 वर्ल्ड कप में लगातार चार हार के साथ बाहर होना; इन नतीजों ने जयसूर्या के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या अफगानिस्तान सीरीज में रहेंगे कोच?

13 मार्च से शारजाह में शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में वह कोच बने रह सकते हैं। लेकिन उनके ताजा बयान से साफ है कि वह टीम की मौजूदा स्थिति से बेहद निराश हैं और पद छोड़ने का मन बना चुके हैं।