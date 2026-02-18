स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-स्टेज से बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ टूर्नामेंट से विदाई नहीं, बल्कि लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक की दौड़ में बड़ा झटका साबित हो सकता है। LA 2028 में पुरुषों की T20 प्रतियोगिता में केवल छह टीमें खेलेंगी और अंतिम चयन कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन सिस्टम व ICC रैंकिंग के आधार पर होगा। ऑस्ट्रेलिया की जल्दी विदाई ने न्यूज़ीलैंड के लिए रैंकिंग में आगे निकलने का रास्ता खोल दिया है, जिससे ओलंपिक बर्थ की तस्वीर बदल सकती है।

LA 2028 में सिर्फ छह टीमें, कड़ा होगा रास्ता

2028 Summer Olympics में क्रिकेट 1900 के बाद पहली बार वापसी करेगा और पुरुषों का T20 इवेंट सीमित सिर्फ छह टीमों तक रहेगा। क्वालिफिकेशन का ढांचा कॉन्टिनेंटल स्लॉट्स और ICC रैंकिंग पर आधारित होने की उम्मीद है, जिसकी अंतिम मंजूरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से होगी। ऐसे में हर वैश्विक टूर्नामेंट का प्रदर्शन रैंकिंग समीकरण पर सीधा असर डालेगा।

न्यूजीलैंड को मिला मौका

ऑस्ट्रेलिया की ग्रुप-स्टेज विदाई से न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के लिए दरवाजा खुला है। अगर कीवी टीम सेमीफाइनल या उससे आगे तक पहुंचती है, तो रैंकिंग में उछाल संभव है, जो ऑटोमैटिक ओलंपिक क्वालिफिकेशन दिला सकता है। ब्लैक कैप्स का वैश्विक इवेंट्स में रिकॉर्ड मजबूत रहा है, वे कई बार नॉकआउट चरण तक पहुंचे हैं जिससे उनकी दावेदारी और पुख्ता होती है।

ऑस्ट्रेलिया के सामने ‘प्लान बी’ का खतरा

यदि रैंकिंग में न्यूज़ीलैंड आगे निकल जाता है, तो Australia national cricket team को अंतिम ओलंपिक स्लॉट के लिए अन्य क्षेत्रों की दूसरी रैंक वाली टीमों के साथ अलग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट खेलना पड़ सकता है। यह रास्ता न सिर्फ लंबा और अनिश्चित होगा, बल्कि प्रतिष्ठा के लिहाज से भी बड़ा झटका माना जाएगा—खासकर तब, जब ऑस्ट्रेलिया वर्षों से क्रिकेट की ओलंपिक वापसी का समर्थक रहा है।

क्रिकेट की ओलंपिक वापसी और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका

टी20 विश्व कप में प्रदर्शन अब ओलंपिक सपनों से सीधे जुड़ चुका है। क्रिकेट 1900 के बाद पहली बार ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल होगा, और ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में ही T20 फॉर्मेट की ओलंपिक वैल्यू पर रिपोर्ट तैयार कर इसकी वकालत की थी। आगे चलकर 2032 समर ओलंपिक में भी क्रिकेट शामिल होने वाला है, जबकि भारत 2036 संस्करण की मेजबानी का दावेदार है।

खिलाड़ियों की इच्छा, दांव पर सपने

कई सीनियर खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जताई है। स्टीव स्मिथ ने हाल में कहा कि ओलंपिक टीम का हिस्सा बनना उनका बड़ा लक्ष्य है। कप्तान पैट कमिंस ने भी खेलों में हिस्सा लेने की प्रतिष्ठा पर जोर दिया है। ऐसे में क्वालिफाई न कर पाना खिलाड़ियों और बोर्ड दोनों के लिए निराशाजनक होगा।