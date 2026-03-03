स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का सफर सुपर-8 चरण में ही थम गया, जिसके बाद टीम की रणनीति, कप्तानी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर तीखी बहस छिड़ गई है। सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम से सेमीफाइनल की उम्मीदें थीं, लेकिन अहम मुकाबलों में निराशा हाथ लगी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में जरूरी अंतर से जीत न मिल पाने ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी बीच पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पर खुलकर नाराजगी जताई है।

सुपर-8 से बाहर, टूर्नामेंट में फीका प्रदर्शन

पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में किसी भी ICC फुल-मेंबर टीम के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज नहीं कर सका। सुपर-8 के निर्णायक मुकाबले में श्रीलंका को हराने के लिए टीम को बेहतर नेट रन रेट की जरूरत थी। मैच में पाकिस्तान ने 20 ओवर में 212/8 का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। हालांकि सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें श्रीलंका को 147 या उससे कम पर रोकना था। जवाब में श्रीलंका ने 207/6 रन बनाकर पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया।

आखिरी ओवर बना विवाद की वजह

मैच का टर्निंग पॉइंट आखिरी ओवर साबित हुआ, जब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज Shaheen Shah Afridi ने 22 रन खर्च कर दिए। इस प्रदर्शन के बाद उनके ससुर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान Shahid Afridi ने खुलकर आलोचना की। अफरीदी ने कहा कि शाहीन को अब तक यह समझ आ जानी चाहिए कि दबाव की स्थिति में किस एंगल से गेंदबाजी करनी है। उनके मुताबिक, राइट-हैंडर बल्लेबाज के सामने राउंड द विकेट आकर वाइड यॉर्कर डालना एशियाई पिचों पर जोखिम भरा फैसला है। उन्होंने सुझाव दिया कि ओवर द विकेट आकर स्टंप्स पर गेंदबाजी करने से बड़े शॉट की संभावना कम हो सकती थी।

रणनीति और अनुभव पर सवाल

अफरीदी ने यह भी कहा कि शाहीन बार-बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। उनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए खिलाड़ियों को इन बारीकियों की समझ होनी चाहिए। यह बयान इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि शाहीन, शाहिद अफरीदी के दामाद हैं। बावजूद इसके, अफरीदी ने पारिवारिक रिश्तों से ऊपर उठकर क्रिकेटिंग फैसलों पर अपनी राय रखी।

बोर्ड सख्त, खिलाड़ियों पर जुर्माने की चर्चा

टीम के जल्दी बाहर होने से नाराज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अब सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खिलाड़ियों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य पर लगभग PKR 5 मिलियन (करीब 18,000 अमेरिकी डॉलर) तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि PCB की ओर से अभी अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है, लेकिन संकेत साफ हैं कि बड़े टूर्नामेंट में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जवाबदेही तय की जाएगी।

