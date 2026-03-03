कराची : पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लॉयन्स के बीच अबु धाबी में चल रही सीमित ओवरों की मौजूदा श्रृंखला को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद खाड़ी देशों में बढ़े तनाव और सैन्य कार्रवाई के कारण रद्द कर दिया गया है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों का दौरा पूरा कर चुकी पाकिस्तान की महिला टीम भी सोमवार से जोहानिसबर्ग में फंसी हुई है क्योंकि पश्चिम एशिया में विमान सेवा बाधित होने की वजह से उन्हें स्वदेश वापसी के लिए कोई उड़ान नहीं मिल पा रही है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से सलाह के बाद अबु धाबी में सीमित ओवरों की श्रृंखला रद्द कर दी गई है। प्रवक्ता ने कहा, 'दोनों टीम अबु धाबी से पहली उपलब्ध उड़ान से रवाना होंगी।'' दोनों टीम के बीच सीमित ओवरों की श्रृंखला के तीन टी20 मैच और दो एकदिवसीय मैच पूरे हो चुके थे जबकि तीन एकदिवसीय बाकी थे। इंग्लैंड लॉयन्स ने सभी पांच मैच आसानी से जीते थे।