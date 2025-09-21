स्पोर्ट्स डेस्क: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) का मानना ​​है कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता को कम नहीं आंका है। लेकिन पाकिस्तान ज्यादा टक्कर देने में सफल नही हुआ। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ आगामी सुपर-4 मुकाबले को लेकर बयान आया कि उनका काम प्रशंसकों को एक ऐसा क्रिकेट मैच देना है जो देखने लायक हो।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'भारतीय टीम ने हाइप को कम नहीं आंका है। भारतीय टीम ने बस सच बोल दिया है। इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल सच है।'

उन्होंने आगे कहा, 'सूर्यकुमार यादव ने बस वही दर्शाया है जो भारतीय टीम के खिलाड़ी महसूस कर रहे थे। यही उनकी सच्चाई है, यही उनकी समस्या है और हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है।'

इससे पहले सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्रतिद्वंद्विता पर अपनी राय साझा की थी और बताया था कि टीम का ध्यान अच्छा क्रिकेट खेलने पर है। उन्होंने एशिया कप में अब तक टीम के शानदार प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला।

गौर है कि भारत ने अपने तीनों ग्रुप चरण के मैच जीतकर सुपर 4 चरण में प्रवेश कर लिया। टीम इंडिया ने अपने अभियान की शुरुआत यूएई पर 9 विकेट की शानदार जीत के साथ की, फिर पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की। ​​इसके बाद उन्होंने ओमान के खिलाफ अपने अंतिम ग्रुप चरण के मैच में 21 रन से जीत हासिल की और ग्रुप ए में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर रही।

