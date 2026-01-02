स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ICC इवेंट्स की बढ़ती संख्या और खेलने वाली टीमों के बीच क्वालिटी में बढ़ते अंतर के कारण 2026 का पुरुष टी20 वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा। अपने यूट्यूब चैनल पर बात अश्विन ने कहा कि टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में एकतरफा मैचों की बढ़ती संख्या फैंस को इवेंट से दूर कर सकती है।

अश्विन ने कहा, 'इस बार टी20 वर्ल्ड कप कोई नहीं देखने वाला है। भारत बनाम अमेरिका, भारत बनाम नामीबिया, ये ऐसे मैच हैं जो सचमुच आपको वर्ल्ड कप से दूर कर देंगे। वर्ल्ड कप पहले हर चार साल में एक बार होता था। इसी वजह से दिलचस्पी बनी रहती थी। भारत पहले राउंड में इंग्लैंड या श्रीलंका से खेलता था और उसमें ज्यादा मजा आता था।'

गौर हो कि 2026 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें होंगी और यह 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में मिलकर आयोजित किया जाएगा। भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट की शुरुआत करेगा और खिताब बरकरार रखने के लिए पसंदीदा टीमों में से एक है। यह टूर्नामेंट पांच ग्रुप में खेला जाएगा जिसमें मेजबान भारत पहले मैच में USA का सामना करेगा।

