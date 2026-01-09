Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली का नाम जुनून, निरंतरता और रिकॉर्ड्स का पर्याय रहा है। मई 2025 में जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, तो यह फैसला कई फैंस और पूर्व खिलाड़ियों के लिए चौंकाने वाला था। अब उसी फैसले पर एक बार फिर बहस तेज़ हो गई है। भारत के पूर्व बल्लेबाज और 2007 T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रॉबिन उथप्पा ने एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कोहली से टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने की अपील की है।

उथप्पा की पोस्ट जिसने खींचा ध्यान

रॉबिन उथप्पा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ से पहले नेट्स में अभ्यास करते विराट कोहली की एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “उनकी आंखें एक कहानी कहती हैं। यह निश्चित रूप से टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेने का समय है। उन्हें दोबारा टेस्ट क्रिकेट में देखना शानदार होगा।” यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और क्रिकेट जगत में नई चर्चा को जन्म दे दिया।

टेस्ट से संन्यास का फैसला और उसकी पृष्ठभूमि

विराट कोहली ने मई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ प्रस्तावित पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत पर्थ में शतक के साथ की थी, लेकिन बाकी चार टेस्ट में वह उसी लय को बरकरार नहीं रख सके। भारत को सीरीज़ में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बीसीसीआई ने टीम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा की।

घरेलू क्रिकेट और वनडे फॉर्म ने बढ़ाई उम्मीद

टेस्ट क्रिकेट से हटने के बावजूद कोहली का फॉर्म पूरी तरह फीका नहीं पड़ा। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में लगातार दो शतक और एक नाबाद अर्धशतक जड़ा। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हुए एक और शतक लगाया। इन प्रदर्शनों ने यह संकेत दिया कि कोहली के भीतर अब भी प्रतिस्पर्धी भूख बाकी है।

उथप्पा का दावा: रिटायरमेंट स्वाभाविक नहीं था

उथप्पा ने इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर भी कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट संन्यास पर सवाल उठाए थे। उनका मानना है कि यह फैसला पूरी तरह स्वाभाविक नहीं लगा। उन्होंने कहा था कि अनुभवी खिलाड़ियों की आंखों में अब भी वही जुनून दिखता है और अगर सही ब्रेक और तैयारी मिले, तो वे दोबारा लाल गेंद क्रिकेट में प्रभाव छोड़ सकते हैं।

कोहली का टेस्ट करियर: आंकड़ों में महानता 

विराट कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में गिने जाते हैं। उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए। कप्तान के तौर पर भारत को विदेशी सरजमीं पर कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। यही वजह है कि उनके संन्यास को आज भी कई लोग अधूरा अध्याय मानते हैं।