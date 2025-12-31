नई दिल्ली : भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के 2026 महिला प्रीमियर लीग (WPL) जीतने की भविष्यवाणी की है और सुझाव दिया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तान स्मृति मंधाना टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन सकती हैं।

दिल्ली कैपिटल्स WPL में तीन बार रनर-अप रही है और नई कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी में अपना टाइटल जीतने का सूखा खत्म करना चाहती है। चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा, 'मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी। उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई है और वे तीनों बार फाइनल में पहुंचे हैं। उन्हें एक बार जीतने दो।'

उन्होंने यह भी कहा कि स्मृति के अलावा, उनकी ओपनिंग पार्टनर शेफाली वर्मा भी ऑरेंज कैप की दावेदार हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस WPL सीजन में सबसे ज्यादा रन RCB की कप्तान स्मृति मंधाना बना सकती हैं। स्मृति मंधाना ऑरेंज कैप जीतने की दौड़ में सबसे आगे हो सकती हैं और वह इसे जीत भी सकती हैं। उनके साथ मुझे लगता है, शेफाली वर्मा, जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग करेंगी, वह भी एक मजबूत दावेदार हो सकती हैं।'

चोपड़ा ने आगे कहा कि दीप्ति शर्मा और श्री चरानी दोनों WPL 2026 में बड़े अवॉर्ड जीत सकती हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीतने की हैट्रिक लगा सकती हैं। वह जिस फॉर्म में हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है और मुझे यह भी लगता है कि जब से उन्होंने WPL में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया है, उनके पूरे खेल में काफी सुधार हुआ है। तो, यह फिर से उनका सीजन हो सकता है। मुझे लगता है कि श्री चरानी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न अवॉर्ड जीत सकती हैं। उनका वर्ल्ड कप शानदार रहा था और मुझे लगता है कि वह टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ स्पिनर होंगी।'

चोपड़ा ने अंत में बताया कि 9 जनवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में MI-RCB का ओपनिंग मैच कौन जीत सकता है। उन्होंने कहा, 'मैं इस मैच के लिए मुंबई इंडियंस के साथ जाऊंगा। जाहिर है, दोनों टीमों के बीच बहुत कम अंतर है, लेकिन मुंबई।'