लाहौर : पाकिस्तान ने अगले महीने श्रीलंका में होने वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर शादाब खान को अपनी टीम में शामिल किया है लेकिन इस श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (BBL) में खेल रहे बल्लेबाज बाबर आजम या तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को वापस नहीं बुलाया है।

शादाब 7 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला में वापसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। कंधे की सर्जरी के कारण इस साल जून से क्रिकेट से बाहर रहने के बाद उन्होंने इस महीने बीबीएल से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की, जहां उन्होंने अपने अन्य हमवतन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया। बाबर, शाहीन, हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद रिजवान अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो बीबीएल में खेल रहे हैं। इनमें से किसी को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है और वे ऑस्ट्रेलियाई लीग में खेलना जारी रखेंगे।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को आश्वासन दिया था कि बीबीएल में खेलने वाले उसके खिलाड़ी पूरे सत्र के लिए उपलब्ध रहेंगे और यही वजह है कि इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने सलमान अली आगा की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है जिसमें बल्लेबाज ख्वाजा नफे के रूप में नया चेहरा भी शामिल है। इसके अलावा अब्दुल समद ने भी टीम में वापसी की है।

टीम :

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, सईम अयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमां, शादाब खान, फहीम अशरफ, मुहम्मद नवाज, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, उस्मान खान, ख्वाजा नफे, नसीम शाह, सलमान मिर्जा और मुहम्मद वसीम जूनियर।