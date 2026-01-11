Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने सुब्रिना जोहल से विवाह के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। 43 साल के पनेसर की पहले गुरशरण रतन से शादी हुई थी, जो एक फार्मासिस्ट थीं। रतन से तलाक के समय वह 31 साल के थे। जोहल ने शादी की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, 'और बस ऐसे ही... अगले चैप्टर की ओर।' 

पनेसर ने यह स्टोरी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर की और लिखा, 'मेरा अधूरा हिस्सा।' पनेसर की नई पत्नी के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके 'X' (पहले ट्विटर) हैंडल पर देखा जा सकता है कि वह लीसेस्टर, इंग्लैंड में रहती हैं और ऑर्चर्ड मीड एकेडमी की प्रिंसिपल हैं। 

पनेसर ने 2006 में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में भारत के खिलाफ सबसे लंबे फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। अगले साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दो व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में अपना पहला मैच खेला। पनेसर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 50 टेस्ट, 26 वनडे और एक T20I खेला। उन्होंने टेस्ट में 167 विकेट, वनडे में 24 और T20I में दो विकेट लिए। उनका सबसे शानदार प्रदर्शन 2012-13 में इंग्लैंड के भारत दौरे के दौरान आया था जब उन्होंने तीन मैचों में 17 विकेट लिए थे। इसमें दो बार 5 विकेट लेना शामिल है। इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से जीती थी। 