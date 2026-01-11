वडोदरा: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 11 जनवरी को पुष्टि की कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। पंत को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में पहले वनडे से एक दिन पहले नेट्स में बल्लेबाजी के दौरान दाहिने पेट के हिस्से (राइट लैटरल एब्डॉमिनल एरिया) में चोट लगी।

नेट्स में चोटिल हुए ऋषभ पंत

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'विकेटकीपर ऋषभ पंत को शनिवार दोपहर वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान बल्लेबाजी करते समय दाहिने पेट के हिस्से में अचानक दर्द महसूस हुआ। इसके बाद उन्हें तुरंत एमआरआई स्कैन के लिए ले जाया गया।'

एमआरआई के बाद साइड स्ट्रेन की पुष्टि

बोर्ड ने आगे बताया कि मेडिकल टीम ने विशेषज्ञों के साथ पंत की क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट पर चर्चा की। जांच में सामने आया कि पंत को साइड स्ट्रेन (ओब्लिक मसल टियर) हुआ है, जिसके चलते उन्हें पूरी वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है।

धमाकेदार फॉर्म में ध्रुव जुरेल को मौका

ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में बीसीसीआई ने शानदार फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल को वनडे टीम में शामिल किया है। जुरेल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सात पारियों में 558 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 93 और स्ट्राइक रेट 122.90 रहा है। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक दो शतक और चार अर्धशतक जड़े हैं।

वनडे डेब्यू का इंतजार

ध्रुव जुरेल अभी तक भारत के लिए वनडे डेब्यू नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अब तक 17 लिस्ट-ए मैच खेले हैं, जिनकी 14 पारियों में उन्होंने 747 रन बनाए हैं। 50 ओवर के फॉर्मेट में उनका औसत 74.70 रहा है, जिसमें दो शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं।

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)।