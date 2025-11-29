स्पोर्ट्स डेस्क: आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले रवि बिश्नोई की अगली टीम को लेकर अटकलें तेज हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें रिलीज़ कर दिया है, जबकि उनका आईपीएल करियर अब तक शानदार रहा है। बिश्नोई ने आईपीएल में 72 से अधिक विकेट लिए हैं और उनकी मध्यक्रम में गेंदबाजी की कला कई फ्रेंचाइजी को आकर्षित कर रही है।

चहल का इंस्टाग्राम लाइव

पंजाब किंग्स के युजवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम लाइव पर बिश्नोई के भविष्य पर मज़ाकिया अंदाज़ में टिपण्णी की। उन्होंने कहा, 'बिश्नोई, मुझे फ़ीलिंग आ रही है तू राजस्थान रॉयल्स जाएगा IPL में।' बिश्नोई ने भी हल्की-फुल्की जवाबी टिपण्णी दी, 'तो बस आपकी फ़ीलिंग के खिलाफ थोड़ी न जाएंगे।'

चहल की मज़ेदार चेतावनी

चहल ने हंसते हुए बिश्नोई को चेतावनी दी, 'जा भाई, वरना मेरी तरह डोमेस्टिक ही खेलता रह जाएगा।' इस मज़ाकिया टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और फैंस के बीच बिश्नोई की अगली टीम को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी।

बिश्नोई की IPL में अहमियत

भले ही बिश्नोई का पिछला सीजन चुनौतीपूर्ण रहा हो, लेकिन उनकी विकेट लेने की क्षमता और अंतरराष्ट्रीय अनुभव उन्हें लीग में सबसे आकर्षक भारतीय स्पिन विकल्प बनाते हैं। कई फ्रेंचाइजी उनके लिए आगामी ऑक्शन में आक्रामक रूप से बोली लगाएंगी।

