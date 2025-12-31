स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल, केएल राहुल और रवींद्र जडेजा जनवरी 2026 में होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन तीनों खिलाड़ियों ने घरेलू वनडे टूर्नामेंट के लिए अपनी-अपनी राज्य संघों को उपलब्धता की जानकारी दे दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह तीनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले घरेलू क्रिकेट में मैच प्रैक्टिस हासिल करना चाहते हैं।

कब खेलेंगे गिल-राहुल-जडेजा?

रिपोर्ट में बताया गया है कि शुभमन गिल पंजाब की ओर से 3 जनवरी को गोवा और 6 जनवरी को सिक्किम के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। वहीं केएल राहुल कर्नाटक की टीम के लिए 3 और 6 जनवरी को क्रमशः त्रिपुरा और राजस्थान के खिलाफ खेलते नजर आ सकते हैं। दूसरी ओर, रवींद्र जडेजा सौराष्ट्र की ओर से 6 जनवरी को सर्विसेज और 8 जनवरी को गुजरात के खिलाफ मुकाबले खेलेंगे।

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया से जुड़ेंगे खिलाड़ी

तीनों खिलाड़ियों के न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में चयनित होने की संभावना है। इसी कारण वे विजय हजारे ट्रॉफी के वही मुकाबले खेलेंगे, जो वनडे सीरीज शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल 7 या 8 जनवरी को वडोदरा में भारतीय टीम से जुड़ सकते हैं, जहां से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी शुरू होगी।

पहले ही दिख चुका है स्टार जलवा

विजय हजारे ट्रॉफी में पहले ही कई केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं। रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए शुरुआती दो मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने सिक्किम के खिलाफ शानदार शतक जड़ा, हालांकि अगले मैच में वह बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद रोहित ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया।

मुंबई की बल्लेबाजी को मजबूती तब मिली जब यशस्वी जायसवाल ने टूर्नामेंट में खेलने की पुष्टि की। वहीं विराट कोहली ने दिल्ली के लिए आंध्र प्रदेश और गुजरात के खिलाफ दो मैच खेले, जिसमें उन्होंने 131 और 77 रनों की शानदार पारियां खेलीं। कोहली का अंतिम मुकाबला 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ होगा।