कोलकाता ( निकलेश जैन ) भारत के होने वाले किसी भी फॉर्मेट के सुपर ग्रांड मास्टर्स टूर्नामेंट में टाटा स्टील चैस इंडिया अपने आठवें संसकरण में एक बार बार फिर दुनिया के 10 बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच मुक़ाबले का गवाह बनेगा , शुरुआती चरणों में इसका प्रमुख आकर्षण रहे भारत के पाँच बार के विश्व चैम्पियन विश्वनाथन आनंद एक बार फिर इसमें 56 वर्ष की आयु में खेलते नजर आएंगे , आनंद नें 2018 में इसका ब्लीट्ज़ का खिताब अपने नाम किया था , कहा ये भी जा रहा है की यह आनंद का अंतिम टाटा स्टील टूर्नामेंट हो सकता है । आनंद के अलावा भारत के विश्व रैपिड और ब्लिट्ज़ के कांस्य पदक विजेता अर्जुन एरीगैसी भाग लेंगे जो 2021 में सी स्पर्धा का रैपिड और 2022 में ब्लिट्ज़ का खिताब अपने नाम कर चुके है । अन्य भारतीय खिलाड़ियों में निहाल सरीन , विदित गुजराती और अरविंद चितांबरम भाग लेंगे । पाँच विदेशी खिलाड़ियों में यूएसए के वेसली सो ,चीन के वे यी , यूएसए के नीमन हंस मोके और रूस के मुरजिन वोलोदर होंगे ।

महिला खिलाड़ियों में दिव्या देशमुख ,हरिका द्रोणावल्ली , वैशाली रमेशबाबू , वन्तिका अग्रवाल और रक्षिता रवि भारत से होंगी तो रूस की आलेक्सान्द्रा गोरयाचकिना , यूएसए के यीप करिसा , जॉर्जिया की नाना दगनिडजे , रूस की लागनों काटेरयना ,ग्रीस की स्तावरौला त्सोलकिदौ खेलते हुए नजर आएंगी ।

दोनों ही वर्गो में पहले तीन दिन रैपिड और फिर ब्लिट्ज़ के मुक़ाबले होंगे जो की राउंड रॉबिन आधार पर खेले जाएँगे ।