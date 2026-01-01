स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय स्टार रविचंद्रन अश्विन का मानना ​​है कि भारतीय क्रिकेट फैंस विजय हजारे ट्रॉफी में सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी की वजह से ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अश्विन को लगता है कि घरेलू 50 ओवर के इस टूर्नामेंट को इतनी पहचान सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि इन दोनों स्टार खिलाड़ियों ने पहले कुछ राउंड में हिस्सा लिया।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, 'रोहित और विराट विजय हजारे ट्रॉफी में वापस आए और लोगों ने इसे देखना शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि खेल हमेशा व्यक्तियों से बड़ा होता है, लेकिन कभी-कभी इन खिलाड़ियों (रो-को) को खेल को प्रासंगिक बनाने के लिए वापस आना पड़ता है। विजय हजारे ट्रॉफी एक घरेलू टूर्नामेंट है जिसे ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन उन्होंने (अब) किया क्योंकि विराट और रोहित खेल रहे थे। फिर भी जब वे वनडे खेलना बंद कर देंगे तो क्या होगा?'

उन्होंने वनडे क्रिकेट के भविष्य पर कहा, 'मुझे 2027 वर्ल्ड कप के बाद वनडे के भविष्य के बारे में पक्का नहीं पता। मैं इसे लेकर थोड़ा चिंतित हूं। बेशक, मैं विजय हजारे ट्रॉफी फॉलो कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से मैंने SMAT को फॉलो किया, उस तरह से इसे फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। साथ ही हमें यह जानने की जरूरत है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी भी जगह है, लेकिन वनडे क्रिकेट के लिए, मुझे सच में लगता है कि (इसके लिए) जगह नहीं है।'