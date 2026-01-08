Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली ( निकलेश जैन ) भारत के अर्जुन एरीगैसी भले ही फीडे कैंडिडैट में बनाने से चूक गए हो पर विश्व रैपिड और ब्लिट्ज़ शतरंज में उन्होने दो पदक अपने नाम करते हुए विश्वनाथन आनंद के एक ही बार में दो पदक हासिल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली हौ हालांकि आनंद नें रैपिड में स्वर्ण और ब्लिट्ज़ में कांस्य जीता था जबकि अर्जुन नें दोनों ही कांस्य पदक हासिल किया , हालांकि आनंद के बाद उन्होने अब एक और कारनामा किया है वह है तीनों फॉर्मेट में देश का नंबर एक खिलाड़ी बनने का । अर्जुन नें ताजा जारी हुई विश्व रैंकिंग में क्लासिकल में 2775 अंको के साथ विश्व में पाँचवाँ,  2746 अंको के साथ रैपिड में विश्व में तीसरा और 2777 अंको के साथ सातवाँ स्थान हासिल कर लिया है और इसके साथ अब अर्जुन हर प्रारूप में देश के नंबर एक खिलाड़ी बन गए है । रैपिड में विस्वनाथन आनंद 13वें और गुकेश 19 वें नंबर के खिलाड़ी है जबकि ब्लिट्ज़ में अर्जुन के बाद आनंद 17वें और निहाल सरीन 20वें नंबर के खिलाड़ी है । 

विश्व और ग्रांड स्विस में रहे थे असफल - अर्जुन को भविष्य के विश्व चैम्पियन बनने का दावेदार माना जाता है पर वह पिछले दो बार से फीडे कैंडिडैट में जगह बनाने से चूक रहे है , उम्मीद है शतरंज रैपिड और ब्लिट्ज़ में उनके यह पदक उन्हे एक नयी दिशा प्रदान करेंगे , इस वर्ष होने वाले शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम में उनका महत्वपूर्ण स्थान होगा ।