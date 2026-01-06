स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय घरेलू क्रिकेट एक बार फिर डोपिंग विवाद से हिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व तेज गेंदबाज रजत कुमार को प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन का दोषी पाए जाने के बाद नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। 29 वर्षीय यह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उत्तराखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं।

किन प्रतिबंधित दवाओं में फंसे रजत कुमार

एक रिपोर्ट के मुताबिक, रजत कुमार के डोप सैंपल में तीन प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए—ड्रोस्टानोलोन, मेटेनोलोन (दोनों एनाबॉलिक स्टेरॉयड) और क्लोमीफीन, जिसका इस्तेमाल टेस्टोस्टेरोन स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नियमों के तहत रिपोर्ट आते ही NADA ने उन पर तुरंत अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन

रजत कुमार ने आखिरी बार 8 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद में दिल्ली के खिलाफ उत्तराखंड की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुकाबला खेला था। वह इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। हालांकि, अब तक उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और यह भी साफ नहीं है कि वह ‘बी सैंपल’ की जांच की मांग करेंगे या नहीं।

RCB से घरेलू स्टार तक का सफर

हरिद्वार में जन्मे रजत कुमार को IPL 2023 की नीलामी में RCB ने 70 लाख रुपये में खरीदा था और 2024 सीजन में भी टीम ने उन्हें रिटेन किया, हालांकि उन्हें IPL डेब्यू का मौका नहीं मिल सका। इसके बावजूद घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा था।

टी20 क्रिकेट में रजत ने 26 मैचों में 32 विकेट, लिस्ट-A में 9 मैचों में 14 विकेट (एक पारी में पांच विकेट सहित) और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं।

भारतीय क्रिकेट में क्यों अहम है यह मामला

भारतीय क्रिकेट में डोपिंग के मामले बेहद कम सामने आते हैं, इसी वजह से यह प्रकरण खासा गंभीर माना जा रहा है। इससे पहले 2019 में पृथ्वी शॉ और 2020 में मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर अंशुला राव पर डोपिंग के आरोप लगे थे। हर मामला यह दिखाता है कि नियमों की अनदेखी या अनजाने में हुई गलती भी करियर पर भारी पड़ सकती है।

आगे क्या होगा रजत कुमार का भविष्य

अब रजत कुमार का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह ‘बी सैंपल’ टेस्ट करवाते हैं या नहीं और NADA की अनुशासनात्मक प्रक्रिया किस दिशा में जाती है। फिलहाल उनका निलंबन जारी रहेगा और वे किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

