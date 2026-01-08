नई दिल्ली ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज़ के समापन और नववर्ष 2026 के आरंभ के साथ ही अगले फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों की अंतिम सूची तय हो गई है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता अगले विश्व शतरंज चैंपियनशिप मुकाबलों की ओर बढ़ने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होती है ।

पिछले बार जहां सर्वाधिक पाँच भारतीय , जिसमें पुरुष वर्ग में गुकेश , प्रज्ञानन्दा और विदित जबकि महिला वर्ग में वैशाली आर और कोनेरु हम्पी नें प्र्तिभागिता की थी जबकि इस बार भारत से महिला वर्ग में तीन जबकि पुरुष वर्ग में एक खिलाड़ी भाग लेने जा रहे है ।

2024 में उत्तरी अमेरिका में पदार्पण के बाद, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट एक बार फिर यूरोप लौट रहा है। 2026 का आयोजन साइप्रस में किया जाएगा।

पुरुष वर्ग : अनुभव और युवा प्रतिभा का संगम

कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 की ओपन स्पर्धा में खिलाड़ियों का चयन 2024 और 2025 के फिडे सर्किट, 2025 विश्व कप, 2025 ग्रैंड स्विस और रेटिंग क्वालिफिकेशन के आधार पर हुआ है। यूएसए के फैबियानो कारुआना, भारत के प्रज्ञानानंदा रमेशबाबू, नीदरलैंड के अनीश गिरी, जर्मनी के मथियास ब्लूबाउम, उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव, चीन के वेई यी और रूस के आन्द्रे एसिपेंको जैसे नाम शामिल हैं। अंतिम स्थान हिकारू नाकामुरा ने हासिल किया, जिन्होंने क्वालिफिकेशन अवधि में सर्वाधिक औसत क्लासिकल रेटिंग के आधार पर प्रवेश पाया। इन सभी में ब्लूबाम , सिंदारोव , एसीपेंकों और वे यी पहली बार कैंडिडैट खेलेंगे ।

महिला कैंडिडेट्स:भारत से तीन खिलाड़ी

महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 की भी पूरी लाइन-अप तय हो चुकी है। आठ खिलाड़ियों ने महिला विश्व चैंपियनशिप चक्र के विभिन्न रास्तों से क्वालिफाई किया है।

2024–25 फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स श्रृंखला में शीर्ष दो स्थान हासिल कर चीन की झू जीनर और रूस की एलेक्ज़ेंड्रा गोर्याचकिना ने जगह बनाई। 2025 महिला विश्व कप से भारत की दिव्या देशमुख, हंपी कोनेरू और चीन की तान झोंगयी ने क्वालिफाई किया।

2025 महिला ग्रैंड स्विस में भारत की वैषाली रमेशबाबू और रूस की कतेरीना लाग्नो शीर्ष दो क्वालिफाइंग स्थानों पर रहीं। अंतिम स्थान 2025 महिला ब्लिट्ज़ चैंपियन कजाकिस्तान की बिबिसारा असौबायेवा को हासिल हुआ ।

ओपन और महिला—दोनों कैंडिडेट्स टूर्नामेंट एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इसमें आठ खिलाड़ी डबल राउंड-रॉबिन में 14 राउंड खेलेंगे।ब्लैक की 40वीं चाल पूरी होने से पहले ड्रॉ की सहमति नहीं होगी।न्यूनतम कुल इनामी राशि रिकॉर्ड €10,00,000 तय की गई है।14 राउंड के बाद पहले स्थान पर टाई होने की स्थिति में प्लेऑफ खेला जाएगा, जिसके विजेता को नवंबर 2026 में होने वाले विश्व चैंपियनशिप मैच में चुनौती देने का अधिकार मिलेगा।