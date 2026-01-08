नेशनल डेस्क: भारत-न्यूजीलैंड सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। युवा बल्लेबाज़ तिलक वर्मा को पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि तिलक को गुरुवार सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उनकी हालत अब स्थिर है। वह शुक्रवार को हैदराबाद लौटेंगे।



बीसीसीआई के मुताबिक, लक्षण पूरी तरह ठीक होने और घाव भरने के बाद तिलक पहले शारीरिक प्रशिक्षण शुरू करेंगे और फिर धीरे-धीरे अपने कौशल अभ्यास में वापसी करेंगे। फिलहाल यह तय है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी20 मैच नहीं खेल पाएंगे। आखिरी दो मुकाबलों में उनकी उपलब्धता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी रिकवरी और ट्रेनिंग कितनी तेजी से आगे बढ़ती है।

क्या है तिलक वर्मा की परेशानी

तिलक वर्मा का इस तरह बाहर होना सिर्फ सीरीज के लिहाज़ से ही नहीं, बल्कि भारत के वर्ल्ड कप मिशन के लिए भी बड़ी चिंता बन गया है। एशिया कप 2025 फाइनल के हीरो और मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज़ तिलक ऐसे समय में चोटिल हुए हैं, जब वर्ल्ड कप में एक महीने से भी कम समय बचा है।

पेट दर्द के बाद करानी पड़ी सर्जरी

23 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज़ विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद की ओर से राजकोट में खेल रहे थे, तभी उन्हें अचानक तेज दर्द हुआ। उन्हें तुरंत गोकुल अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में टेस्टिकुलर टॉर्शन की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी, जो सफल रही। अब तिलक तेजी से रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं।

पिछले एक साल में तिलक वर्मा भारत के टी20 सेट-अप का अहम हिस्सा बन चुके हैं। एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रन की उनकी पारी आज भी फैंस को याद है।

श्रेयस अय्यर से मिली राहत

इस बीच टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल टीम ने पूरी तरह फिट घोषित कर दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 53 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्हें प्लीहा में चोट लगी थी, लेकिन अब वे पूरी तरह फिट हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड शेड्यूल

11 जनवरी: पहला वनडे – वडोदरा

14 जनवरी: दूसरा वनडे – राजकोट

18 जनवरी: तीसरा वनडे – इंदौर

21 जनवरी: पहला टी20 – नागपुर

23 जनवरी: दूसरा टी20 – रायपुर

25 जनवरी: तीसरा टी20 – गुवाहाटी

28 जनवरी: चौथा टी20 – विशाखापत्तनम

31 जनवरी: पांचवां टी20 – तिरुवनंतपुरम

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन (विकेटकीपर)।