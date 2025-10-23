नवी मुंबई : युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने गुरुवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने गुरुवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ महिला विश्व कप के 24वें मैच के दौरान यह मुकाम हासिल किया। प्रतिका ने 11वें ओवर में न्यूजीलैंड की मध्यम तेज गेंदबाज ली ताहुहू की गेंद पर चौका लगाकर चार अंकों का आंकड़ा छुआ।

उन्होंने अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होकर गेंद को मिड-विकेट के ऊपर से मारा। इससे उनके कुल रन 1004 हो गए, उन्होंने 23 पारियों में 1000 रन का आंकड़ा छुआ। प्रतीका के पास इंग्लैंड के खिलाफ भारत के पिछले महिला प्रथम विश्व कप मैच में यह रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था, लेकिन वह 12 रनों से चूक गईं। गुरुवार को उन्होंने मेग लैनिंग, लॉरा वोल्वार्ड्ट और मिताली राज जैसी कई अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इस तरह वह वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गईं, और दीप्ति शर्मा के रिकॉर्ड में सुधार किया, जिन्होंने 29 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

अब वह महिला वनडे में 1000 या उससे अधिक रन बनाने वाली 13वीं भारतीय बल्लेबाज हैं और ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज जैसी बल्लेबाजों के साथ शामिल हो गई हैं। ऋचा घोष गेंदों के लिहाज से 50 ओवर के खेल में 1000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाली सबसे तेज भारतीय और दुनिया की तीसरी सबसे तेज बल्लेबाज हैं जिन्होंने 1010 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की, उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर (917) और इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट (943) हैं।

प्रतिका अभी भी एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन तक पहुंचने वाली दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बनने की कतार में हैं। प्रतिका ने 2025 में अब तक 20 पारियों में 890 रन बनाए हैं। अगर वह इस मुकाम तक पहुंच जाती हैं, तो प्रतिका अपनी सलामी जोड़ीदार स्मृति मंधाना के साथ शामिल हो जाएंगी जिन्होंने इससे पहले विश्व कप में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन तक पहुंचने वाली पहली बल्लेबाज बनकर रिकॉर्ड बनाया था।