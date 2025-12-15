स्पोर्ट्स डेस्क: साल 2025 में भारतीय टी20 क्रिकेट पर अभिषेक शर्मा का नाम सबसे ऊपर रहा। अभिषेक ने खेले गए सभी 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया का हिस्सा रहते हुए जबरदस्त निरंतरता दिखाई। 196.36 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से अभिषेक ने कुल 756 रन ठोके और भारत के टॉप स्कोरर बने। बड़े मैचों में बड़ी पारियां खेलने की उनकी काबिलियत ने उन्हें टीम का भरोसेमंद बल्लेबाज बना दिया।

T20I 2025 में टॉप-5 सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज (IND vs SA टी20 श्रृंखला से पहले)

1. अभिषेक शर्मा – मैच: 17 | रन: 756

साल 2025 में भारत के टॉप-5 टी20 इंटरनेशनल स्कोररों की सूची में अभिषेक शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 17 मैचों में 756 रन बनाकर सभी भारतीय बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा, जो इस साल भारत की ओर से टी20 में सबसे बड़ी पारियों में से एक है।

2. तिलक वर्मा – मैच: 16 | रन: 380

इस सूची में तिलक वर्मा 16 मैचों में 380 रन के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भले ही उन्होंने कोई शतक नहीं लगाया, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई उनकी पारियों ने टीम को कई बार मजबूती दी। उनका बेस्ट स्कोर 72* रहा।

3. शुभमन गिल – मैच: 12 | रन: 259

शुभमन गिल ने 12 टी20 मुकाबलों में 259 रन बनाए और तीसरे स्थान पर रहे। गिल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रहा। बड़ी पारी न खेलने के बावजूद उन्होंने टॉप ऑर्डर में स्थिरता बनाए रखी।

4. संजू सैमसन – मैच: 14 | रन: 185

संजू सैमसन 14 मैचों में 185 रन के साथ चौथे नंबर पर रहे, जिनमें उनका बेस्ट स्कोर 56 रहा।

5. सूर्यकुमार यादव – मैच: 17 | रन: 184

वहीं सूर्यकुमार यादव 17 मैचों में 184 रन बनाकर पांचवें स्थान पर रहे। सूर्या की मौजूदगी विपक्षी गेंदबाजों के लिए खतरा बनी रही।