पार्ल (दक्षिण अफ्रीका) : दाएं हाथ के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे को उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन दक्षिण अफ्रीका की ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में हो जाएगा और उन्होंने पिछले दो महीनों को अपनी पूरी इंटरनेशनल वापसी के लिए एक आदर्श तैयारी बताया है। एनरिक नॉर्टजे ने SA20 टूर्नामेंट में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते हुए वापसी की, जहां उन्होंने पार्ल रॉयल्स के खिलाफ चार विकेट लिए (4/13), जो सिर्फ 49 रन पर ऑल आउट हो गई - यह SA20 टूर्नामेंट का अब तक का सबसे कम स्कोर है।

खास बात यह है कि यह पहली बार है जब इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने पहले सीजन के बाद SA20 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। इससे पहले नॉर्टजे दूसरे और तीसरे सीजन में पीठ की चोटों के कारण बाहर थे। इसके अलावा इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पिछले 18 महीनों में अपने देश के लिए सिर्फ दो मैच खेले हैं। नॉर्टजे अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 तक और इस साल मई से नवंबर तक अपनी चोटों से उबरने के कारण एक्शन से बाहर थे।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होने वाले नॉर्टजे ने कहा कि वह देश के लिए खेलने के लिए उपलब्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका सिलेक्शन आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'उम्मीद है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए बस कोशिश करनी है और धीरे-धीरे आगे बढ़ना है, एक-एक गेम और एक-एक दिन करके।'

नॉर्टजे ने आगे कहा, 'मेरी तैयारी CSA T20 चैलेंज से शुरू हुई और फिर मुझे इंडिया सीरीज के लिए बुलाया गया। मैं इसे एक आदर्श तैयारी कहूंगा। अब यहां से बस कोशिश करनी है और एक या दो चीजों पर काम करना है। यह बहुत बिजी शेड्यूल है, इसलिए बस मोमेंटम बनाए रखने, दिमाग साफ रखने और फोकस बनाए रखने की कोशिश करनी है। मैं शायद इसे एक आदर्श तैयारी कहूंगा, जहां मैं कुछ महीने पहले था, वहां से अब तक।' इस 32 साल के खिलाड़ी ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में धर्मशाला में साउथ अफ्रीका के लिए T20I मैच खेला था। कुल मिलाकर उन्होंने 44 T20I मैचों में 20.20 की औसत और 7.05 की इकॉनमी से 53 विकेट लिए हैं। T20I में उन्होंने तीन बार चार विकेट लिए हैं।