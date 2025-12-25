मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक 3000 टेस्ट रन पूरे करने से सिर्फ 7 रन दूर हैं। ब्रूक, जो अभी एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया में हैं, 26 दिसंबर से शुरू होने वाले मेलबर्न में चौथे टेस्ट में खेलेंगे। अगर ब्रूक अपनी अगली टेस्ट पारी में सात रन बनाते हैं, तो वह इंग्लैंड के लिए 3000 टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज के तौर पर पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ी डेनिस कॉम्पटन (57 पारियां) की बराबरी कर लेंगे।

एशेज की बात करें तो मौजूदा ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज के पांच मैचों में ब्रूक की शुरुआत ने इंग्लैंड के ओवरऑल प्रदर्शन को दिखाया है, जिसमें शानदार क्रिकेट के पल भी दिखे हैं, लेकिन निराशाजनक गलतियां भी हुई हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया 3-0 की अजेय सीरीज बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा है। हालांकि ब्रूक ने 173 रन बनाए हैं जो नंबर 1 रैंक वाले बल्लेबाज जो रूट को छोड़कर उनके किसी भी साथी खिलाड़ी से ज्यादा हैं, लेकिन वह छह पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक ही बना पाए हैं, और उनके कई आउट इंग्लैंड के लिए अहम मौकों पर हुए हैं।

बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम को अब तक खेले गए तीनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने सभी विभागों में मात दी है। एडिलेड ओवल में तीसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन शुरुआत में संघर्ष किया और जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्स की शानदार गेंदबाजी के कारण 94/4 पर सिमट गई। हालांकि अनुभवी उस्मान ख्वाजा (82) और एलेक्स कैरी (106) ने पारी को संभाला जिससे ऑस्ट्रेलिया 371 रन बना सका। इंग्लैंड के लिए आर्चर ने 5/53 विकेट लिए, जिसमें जोश टोंग और विल जैक्स ने उनका साथ दिया।

इंग्लैंड की पहली पारी में नाथन लियोन (2/70) और पैट कमिंस (3/70) ने बड़ी साझेदारियों को रोका, लेकिन बेन स्टोक्स (83) और आर्चर (51) ने मिलकर शतकीय साझेदारी की और 286 रन बनाए, फिर भी 85 रन पीछे थे। बोलैंड ने तीन विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में ट्रैविस हेड (170) और कैरी (72) ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 349 रन बनाए। इंग्लैंड 435 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट गंवा दिए और जो रूट (39), हैरी ब्रूक (56), जेमी स्मिथ (60), और विल जैक्स (47) की साझेदारियों के बावजूद संघर्ष किया। कार्स (39*) के महत्वपूर्ण योगदान से मदद मिली, लेकिन इंग्लैंड आखिरकार 352 रनों पर ऑल आउट हो गया। स्टार्क, कमिंस और लियोन ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज रहे।