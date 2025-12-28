स्पोर्ट्स डेस्क : बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में एक नया नाम तेजी से सुर्खियों में आ रहा है जेर्सिस वाडिया। भारत में जन्मे और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटिंग सफर तय कर रहे इस युवा ऑलराउंडर ने बेहद कम समय में अपनी पहचान बना ली है। ब्रिस्बेन के द गाबा में एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच खेले गए मुकाबले में वाडिया ने निडर बल्लेबाज़ी से दर्शकों और क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान खींचा। दबाव भरे हालात में खेली गई उनकी विस्फोटक पारी ने यह साफ कर दिया कि वह भविष्य के लिए एक खास खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

द गाबा में धमाकेदार पारी

रविवार, 27 दिसंबर को खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में 24 वर्षीय जेर्सिस वाडिया ने अपने दूसरे ही BBL मैच में बेखौफ अंदाज़ दिखाया। 180 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने महज 16 गेंदों में 34 रन ठोक दिए। उनकी पारी का टर्निंग पॉइंट 15वां ओवर रहा, जिसमें उन्होंने जैक वाइल्डरमुथ की गेंदों पर लगातार तीन छक्के और एक चौका जड़कर 24 रन बटोर लिए। इस आक्रमण ने मैच का माहौल पूरी तरह बदल दिया और दर्शकों को सीट से खड़ा कर दिया।

भारत से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर

3 दिसंबर 2001 को भारत में जन्मे जेर्सिस वाडिया ने अपने शुरुआती क्रिकेटिंग साल बड़ौदा में एज-ग्रुप क्रिकेट खेलते हुए बिताए। भारतीय मूल के परिवार से ताल्लुक रखने वाले वाडिया की जड़ें मुंबई से जुड़ी हैं, जहां उनके माता-पिता आज भी रहते हैं। क्रिकेट के बेहतर अवसरों की तलाश में वह ऑस्ट्रेलिया चले गए और धीरे-धीरे वहां के सिस्टम में खुद को ढालते चले गए।

एडिलेड में संघर्ष और विकास

कोविड-19 महामारी से पहले वाडिया एडिलेड स्ट्राइकर्स के अंडर-19 प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, लेकिन महामारी के कारण उनका सफर कुछ समय के लिए थम गया। सीमाएं खुलने के बाद उन्होंने दोबारा एडिलेड लौटकर साउथ ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर क्रिकेट में मेहनत शुरू की। 2022-23 सीज़न से उन्होंने एडिलेड, ईस्ट टॉरेंस और टी ट्री गली जैसे क्लबों के लिए खेलते हुए बल्ले और गेंद दोनों से निरंतर प्रदर्शन किया, जिससे चयनकर्ताओं का भरोसा जीतने में सफलता मिली।

एलेक्स कैरी के रिप्लेसमेंट के रूप में मौका

वाडिया के करियर का बड़ा ब्रेक 2025-26 सीज़न में आया, जब उन्हें एशेज में व्यस्त एलेक्स कैरी के स्थानीय रिप्लेसमेंट के रूप में एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम में शामिल किया गया। 23 दिसंबर को मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ उन्होंने BBL डेब्यू किया, हालांकि उस मैच में वह केवल सात रन बनाकर आउट हो गए।

हार में भी जीत की कहानी

ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ भले ही एडिलेड स्ट्राइकर्स सात रन से मुकाबला हार गई, लेकिन वाडिया की निडर और विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने उन्हें नई पहचान दिला दी। दबाव में शांत दिमाग, आक्रामक शॉट्स और मैच पलटने की क्षमता ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट के सबसे रोमांचक उभरते खिलाड़ियों में शामिल कर दिया है।