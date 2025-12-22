Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक चौंकाने वाले खुलासा करते हुए कहा कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से दिल तोड़ने वाली हार के बाद टूट गए थे और रिटायरमेंट का मन बना लिया था क्योंकि उन्हें 'लगा कि इस खेल ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है।' रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने घर पर उस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और लगातार 9 जीत के साथ फाइनल में पहुंची। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे महत्वपूर्ण मैच में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिसमें ट्रैविस हेड ने मैच जिताने वाला शतक बनाया। 

मास्टर्स यूनियन के एक कार्यक्रम में रोहित ने कहा, '2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था और मुझे लगा कि मैं अब यह खेल नहीं खेलना चाहता क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। इसमें कुछ समय लगा और मैं खुद को याद दिलाता रहा कि यह कुछ ऐसा है जिससे मुझे सच में प्यार है, यह मेरे सामने था, और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। धीरे-धीरे, मैंने अपना रास्ता वापस पाया, एनर्जी वापस पाई और मैदान पर खुद को फिर से आगे बढ़ाया।' 

पूर्व कप्तान ने आगे कहा, 'हर कोई बहुत निराश था और हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत मुश्किल समय था क्योंकि मैंने उस वर्ल्ड कप में सब कुछ लगा दिया था, न सिर्फ दो या तीन महीने पहले, बल्कि जब से मैंने 2022 में कप्तानी संभाली थी।' 

रोहित T20I और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं और इस साल की शुरुआत में उन्हें वनडे कप्तानी से हटा दिया गया था, 50 ओवर का फॉर्मेट खेलना जारी रखे हुए हैं और 2027 वर्ल्ड कप में एक आखिरी कोशिश के साथ अपने करियर को खत्म करना चाहेंगे। रोहित ने कहा, 'मेरा एकमात्र लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना था, चाहे वह T20 वर्ल्ड कप हो या 2023 वर्ल्ड कप। इसलिए जब ऐसा नहीं हुआ, तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं बची थी। मुझे ठीक होने और खुद को वापस लाने में कुछ महीने लग गए।' 

अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया से उस हार के एक साल से भी कम समय बाद रोहित ने भारतीय टीम को अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया, लेकिन नवंबर 2023 की हार के दर्द से उबरना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और नतीजा नहीं मिलता, तो यह एक बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन होता है। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन मुझे यह भी पता था कि जिदगी वहीं खत्म नहीं होती। यह मेरे लिए एक बड़ा सबक था कि निराशा से कैसे निपटना है, रीसेट करना है और नई शुरुआत करनी है। मुझे पता था कि कुछ और आने वाला है, USA और वेस्ट इंडीज में 2024 का T20 वर्ल्ड कप और मुझे अपना सारा फोकस उस पर शिफ्ट करना था। यह बात अब कहना बहुत आसान है, लेकिन उस समय यह बहुत मुश्किल था।' 