नई दिल्ली: अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को नवी मुंबई में वनडे विश्व कप (Womens World Cup) फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच देती है, तो BCCI खिलाड़ियों पर धनवर्षा करने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड टीम इंडिया को पुरुष खिलाड़ियों के बराबर पुरस्कार राशि देने पर विचार कर रहा है।

BCCI के पूर्व सचिव और वर्तमान आईसीसी चेयरमैन जय शाह की ‘समान वेतन नीति’ को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। पिछले साल टी20 विश्व कप जीतने पर रोहित शर्मा की अगुआई वाली पुरुष टीम को 125 करोड़ रुपये का इनाम दिया गया था, और महिला टीम को भी उतनी ही राशि दिए जाने की संभावना जताई जा रही है।

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'बोर्ड पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का समर्थन करता है, इसलिए चर्चा चल रही है कि अगर हमारी लड़कियां विश्व कप जीतती हैं, तो उनकी पुरस्कार राशि किसी भी तरह कम नहीं होगी। हालांकि, फाइनल से पहले इसकी आधिकारिक घोषणा करना सही नहीं होगा।'

गौर है कि 2017 में इंग्लैंड से फाइनल हारने के बाद भी भारतीय महिला टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 50 लाख रुपये का इनाम मिला था। इस बार अगर हरमनप्रीत कौर की टीम खिताब जीत जाती है, तो प्रत्येक खिलाड़ी को मिलने वाली राशि कम से कम दस गुना अधिक होने की उम्मीद है।