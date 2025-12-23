स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बीसीसीआई (BCCI) ने घरेलू सर्किट में खेलने वाली महिला क्रिकेटरों और मैच अधिकारियों की मैच फीस में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए वेतन ढांचे के तहत खिलाड़ियों की प्रतिदिन की कमाई में करीब 2.5 गुना तक इजाफा किया गया है। यह फैसला भारत की महिला टीम के 2025 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद लिया गया है, जहां टीम इंडिया ने पहली बार खिताब अपने नाम किया था।

वेतन असमानता खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम

BCCI का यह फैसला महिला क्रिकेट में लंबे समय से चली आ रही वेतन असमानता को कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। खिलाड़ियों के साथ-साथ मैच अधिकारियों की फीस में भी बढ़ोतरी कर बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि वह पूरे महिला क्रिकेट इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहता है।

वेतन संरचना में सुधार, समान और बढ़ी हुई संरचना:

सीनियर महिला टूर्नामेंट: प्लेइंग इलेवन: ₹50,000 प्रति दिन, रिज़र्व खिलाड़ी: ₹25,000 प्रति दिन

टी20 मैच: प्लेइंग इलेवन: ₹25,000 प्रति दिन, रिज़र्व खिलाड़ी: ₹12,500 प्रति दिन

जूनियर महिला टूर्नामेंट: प्लेइंग इलेवन: ₹25,000 प्रति दिन, रिज़र्व खिलाड़ी: ₹12,500 प्रति दिन

जूनियर टी20 मैच: प्लेइंग इलेवन: ₹12,500 प्रति दिन, रिज़र्व खिलाड़ी: ₹6,250 प्रति दिन

सीनियर महिला खिलाड़ियों की मैच फीस में 2.5 गुना बढ़ोतरी

नए वेतन ढांचे के तहत सीनियर महिला टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनने वाली खिलाड़ियों की प्रतिदिन मैच फीस 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। वहीं अब सीनियर टीम के रिजर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जिससे टीम के हर सदस्य को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

जूनियर और टी20 टूर्नामेंट्स में भी बढ़ी कमाई

जूनियर महिला टूर्नामेंट्स में खेलने वाली खिलाड़ियों की फीस भी बढ़ा दी गई है। अब जूनियर प्लेइंग इलेवन को 25,000 रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों को 12,500 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। वहीं टी20 मुकाबलों में यह राशि आधी रहेगी, लेकिन पहले के मुकाबले यह बढ़ोतरी काफी अहम मानी जा रही है।

महिला क्रिकेट को प्रोफेशनल बनाने पर BCCI का फोकस

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब महिला क्रिकेट को लेकर दर्शकों की रुचि और वैश्विक स्तर पर इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। जय शाह के कार्यकाल में शुरू हुए सुधारों को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा बीसीसीआई नेतृत्व महिला क्रिकेट को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने पर जोर दे रहा है।

नया वेतन ढांचा बनेगा घरेलू खिलाड़ियों का मजबूत आधार

नया वेतन ढांचा घरेलू महिला क्रिकेटरों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। इससे खिलाड़ियों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और आने वाले समय में महिला क्रिकेट को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी व टिकाऊ बनाने में यह फैसला अहम भूमिका निभाएगा।