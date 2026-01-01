स्पोर्ट्स डेस्क : साउथ अफ्रीका की SA20 लीग में खेला गया मुंबई इंडियंस केप टाउन और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच मुकाबला टी20 क्रिकेट के सबसे रोमांचक और विस्फोटक मैचों में दर्ज हो गया। इस मैच में बल्लेबाजों ने जिस तरह से आखिरी ओवरों में रन बरसाए, उसने दर्शकों को हैरान कर दिया। खासकर डेवाल्ड ब्रेविस और शेरफेन रदरफोर्ड की आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच की तस्वीर ही बदल दी और प्रिटोरिया कैपिटल्स को एक यादगार जीत दिलाई।

आखिरी ओवरों में बदला मैच का रुख

इस मुकाबले का असली रोमांच 18वें और 19वें ओवर में देखने को मिला। 18वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर डेवाल्ड ब्रेविस ने लगातार दो छक्के जड़कर संकेत दे दिए थे कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद 19वें ओवर में शेरफेन रदरफोर्ड ने मैदान को अपना निजी अखाड़ा बना लिया। उन्होंने पहली चार गेंदों पर चार लगातार छक्के जड़ दिए और देखते ही देखते मैच पूरी तरह प्रिटोरिया के पक्ष में चला गया।

छह गेंदों पर छह छक्के, गेंदबाज हुए बेबस

लगातार 6 गेंदों पर छह छक्कों की बरसात ने मुंबई इंडियंस केप टाउन के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। इस ओवर में रन इतनी तेजी से बने कि फील्डिंग साइड को संभलने का मौका ही नहीं मिला। डेवाल्ड ब्रेविस ने 18वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े और इसके बाद 19वें ओवर में शेरफेन रदरफोर्ड ने मोर्चा संभाला और पहली चार गेंदों पर चार छक्के जड़ दिए। इस तरह लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगे।

ब्रेविस-रदरफोर्ड की विस्फोटक साझेदारी

डेवाल्ड ब्रेविस और शेरफेन रदरफोर्ड की जोड़ी ने सिर्फ 28 गेंदों में 83 रनों की नाबाद साझेदारी कर डाली। ब्रेविस ने महज 13 गेंदों पर 36 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 270 से ऊपर रहा। उनकी पारी में चार छक्के और एक चौका शामिल था। वहीं रदरफोर्ड और भी खतरनाक नजर आए। उन्होंने 15 गेंदों पर 47 रन ठोके और 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की।

प्रिटोरिया कैपिटल्स का विशाल स्कोर

इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारियों की बदौलत प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 20 ओवर में 221 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। आखिरी ओवरों में बने ताबड़तोड़ रनों ने इस लक्ष्य को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। SA20 जैसे प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में 220 से ज्यादा का स्कोर हमेशा विपक्षी टीम पर भारी पड़ता है।

लक्ष्य का पीछा करते हुए बिखरी मुंबई इंडियंस

221 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस केप टाउन की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती ओवरों में लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। कोई भी बल्लेबाज टिककर बड़ी पारी नहीं खेल सका और रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। नतीजतन पूरी टीम 135 रन पर सिमट गई।

85 रनों से एकतरफा जीत

प्रिटोरिया कैपिटल्स ने यह मुकाबला 85 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम किया। यह जीत न सिर्फ अंक तालिका के लिहाज़ से अहम रही, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई पर ले गई। ब्रेविस और रदरफोर्ड की बल्लेबाजी SA20 लीग के इस सीजन की सबसे यादगार झलकियों में से एक बन गई, जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे।