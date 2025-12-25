स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट में इस समय 14 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सबसे बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं। घरेलू और जूनियर स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें अब तक टीम इंडिया में मौका नहीं मिलने पर कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने नाराजगी जताई है।

2025 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया नाम बने वैभव

साल 2025 में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाले भारतीय क्रिकेटर रहे। इससे साफ है कि उनकी बल्लेबाजी का जादू सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है।

विजय हजारे ट्रॉफी में ऐतिहासिक पारी

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले ही मैच में बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ क्रिकेट जगत को चौंका दिया। उन्होंने महज 84 गेंदों में 190 रन ठोक दिए, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। इस धमाकेदार पारी के बाद वैभव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए।

शशि थरूर का BCCI से सीधा सवाल

वैभव की इस ऐतिहासिक पारी के बाद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए BCCI से सवाल पूछा। उन्होंने लिखा, 'पिछली बार जब किसी 14 साल के खिलाड़ी ने ऐसी प्रतिभा दिखाई थी, तो वह सचिन तेंदुलकर थे। हम जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या किया। अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी।'

अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को किया टैग

थरूर ने अपनी पोस्ट में बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, बीसीसीआई और सचिन तेंदुलकर को भी टैग किया। इससे साफ है कि वह वैभव को जल्द से जल्द राष्ट्रीय टीम में मौका दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

क्यों हो रही है सचिन तेंदुलकर से तुलना

सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था, लेकिन उन्होंने मुंबई के लिए पहला शतक 14 साल की उम्र में ही जड़ दिया था। वैभव सूर्यवंशी की उम्र और रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी तुलना अब सचिन से की जाने लगी है।

क्या टीम इंडिया में जल्द मिलेगा मौका?

वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा, रिकॉर्ड और अब बड़े नामों के समर्थन के बाद यह सवाल तेज हो गया है कि क्या चयनकर्ता उन्हें जल्द टीम इंडिया में मौका देंगे या फिर उन्हें अभी और इंतजार करना होगा।